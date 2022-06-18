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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن يواجه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية، ماجد الحقيل، حول ما قدمته الوزارة للمواطن.

مواطن يسأل #وزير_الاسكان وش قدمت وزارة الاسكان غير سلمتنا للبنوك والله انه كفو 🌿 وأجزم بأنهم لن يسمعوا صوته ! بحجة أنه لم يعلموا بأمر أمثاله !! حسبنا الله و نعم الوكيل https://t.co/6d8ht67q2A

ويقول المواطن في مقطع الفيديو المتداول: "ما ندري والله وش نقول، ما طلبت قرض من البنوك أنا طلبت على وزارة الإسكان أنا الآن يقولون عندك تقاعد وعندك التزامات ما يعنيه بالتقاعد والالتزامات أنا طالب من وزارة الإسكان سكن تدعمني بالي تقدر وأنا اعطيك أقساط شهري.."

*مواطن يحشر وزير الاسكان وش قدمت وزارة الاسكان غير سلمتنا للبنوك والله انه كفو* https://t.co/qXRuarPRY7

وأضاف المواطن: "اعطاني 300، إذا أنا راتبي 20 الف وعمري 46 سنة و10 أطفال وين بوديهم الأطفال هذول؟ بالله عليك وش قدمت لي وزارة الإسكان"، ليرد الوزير قائلا: "اتنت تعتقد أن الوزارة ما قدمت شيء؟"، قبل أن يجيب المواطن قائلا: "لا ما قدمت شي، قدمت لي شقة غرفتين ومطبخ وحمام ولا 3 غرف وعندي 10 أطفال على 15 سنة، 3000 قسطي الشهري هل تشوف هذا الشيء مرضي؟.."

مواطن يتذمر من فوائد البنوك أمام وزير الأسكان ويقول سلمت رقابنا للبنوك. #وزير_الشؤون_الإسلامية #وزير_الأسكان #يوم_الجمعة https://t.co/i4NTKFjL5V

وتواصلت CNN بالعربية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للحصول على تعليق على مقطع الفيديو المتداول دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

مواطن يسأل وزير الاسكان وش قدمت وزارة الاسكان غير سلمتنا للبنوك ؟ https://t.co/gEKy4T7Jof

ويذكر أن برنامج الإسكان في السعودية يعمل على "تقديم الحلول السكنية والخيارات التمويلية لتمكين الأسر السعودية من تملك المساكن المناسبة إما بنظام التملك أو الانتفاع، وفق احتياجاتهم وقدراتهم المالية، وذلك بالتوازي مع زيادة المعروض من الخيارات السكنية التي يتم تنفيذها بأسعار مناسبة ووقت أقل وبجودة عالية وتوفير برامج سكنية متخصصة للفئات الأشد حاجة في المجتمع، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإسكان لزيادة الأثر الاقتصادي منه وتعزيز جاذبيته للقطاع الخاص وتنمية المحتوى المحلي، مما يُسهم في خلق الفرص الوظيفية في القطاع، وتعزيز مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي"، وفقا للموقع الرسمي للوزارة.