ماسك يرد على مسؤول قطري وما قاله عن الثقة فيه حول صفقة تويتر

إيلون ماسك يهدد موظفي "تسلا" و"سبيس إكس" بالطرد إذا لم يعودوا للعمل من المكتب

إيلون ماسك يثير جدلا بعد نشره رسمًا كاريكاتيريًا.. ماذا قصد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية على الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، منصور بن ابراهيم آل محمود وما قاله عن صفقة الاستحواذ على شركة تويتر.

CEO of Qatar Investment Authority H.E. Mansoor Bin Ebrahim Al- Mahmoud on @elonmusk's bid to take over @Twitter, "We believe in Elon's leadership, and that's why we have committed on this transaction." #QatarEconomicForum #منتدى_قطر_الاقتصادي https://t.co/SUW5W5XSBe

وقال المسؤول القطري خلال كلمة بمنتدى قطر الاقتصادي نقلتها بلومبيرغ: "تعلمون، نحن نثق بقيادة إيلون ولهذا التزمنا بهذا الانتقال"، قبل أن يرد ماسك بتغريدة قال فيها: "التصويت على الثقة هو موضع تقدير كبير".

@BloombergLive @Twitter The vote of confidence is much appreciated

وكان ماسك قد أصدر أكبر تهديد مباشر له بالابتعاد عن شرائه تويتر، متهمًا علنًا الشبكة الاجتماعية بانتهاك اتفاقية الاندماج من خلال عدم تقديم البيانات التي طلبها بشأن الرسائل غير المرغوب فيها والحسابات المزيفة.

جاء ذلك في رسالة بعثها ماسك مطلع الشهر الجاري إلى رئيس الشؤون القانونية والسياسة والثقة في تويتر، فيجايا غادي، زعم ماسك أن تويتر "تقاوم بنشاط وتحبط حقوق المعلومات الخاصة به" على النحو المبين في الصفقة.