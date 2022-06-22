عمليات البيع المكثفة في سوق الأسهم ربما بدأت للتو

الأعلى منذ أكثر من 40 عامًا.. نظرة على أحدث مؤشرات التضخم في عدة قطاعات بأمريكا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- اذا كنت قلقًا بشأن سوق الأسهم، فلديك سبب وجيه لذلك: تخسر البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم المعركة ضد التضخم، وقد تؤدي استجابتها إلى دفع الاقتصاد العالمي إلى الركود.

لنعد خطوة إلى الوراء: في الأسبوع الماضي، رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية - وهو أكبر ارتفاع في أسعار الفائدة منذ عام 1994. وزاد بنك إنجلترا معدل الفائدة المستهدف أيضًا، للمرة الخامسة منذ ديسمبر. ورفع البنك المركزي السويسري أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 15 عاما.

بعد ذلك مباشرة، أقر بنك إنجلترا بأن التضخم سيرتفع بالقرب من 11٪ في الخريف، والاحتياطي الفيدرالي زاد للتو توقعاته للتضخم لعام 2022 بنقطة مئوية كاملة. على الرغم من أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قال الأسبوع الماضي إنه لا تزال هناك فرصة لتفادي الاقتصاد الأمريكي الركود، إلا أنه أقر بأن غزو روسيا لأوكرانيا والوباء المستمر وسلسلة التوريد وأزمة الطاقة "زادت من درجة الصعوبة وخلقت تحديات كبيرة.. لذلك نحن لا نعرف ".

من خلال التراجع عن التحفيز ووضع محرك السياسة النقدية في الاتجاه المعاكس بالكامل، أزعج بنك الاحتياطي الفيدرالي وغيره من البنوك المركزية المستثمرين. دخلت سوق الأسهم الأمريكية سوقًا هابطة، وكان الأسبوع الماضي هو الأسوأ في وول ستريت منذ مارس 2020: انخفض مؤشر S&P 500 بنحو 6٪، وانخفض مؤشر Dow بمقدار 1504 نقاط، أو حوالي 5٪.

تراجعت الأسهم الأمريكية بنسبة 23٪ منذ أن وصلت إلى مستوى قياسي مرتفع في 3 يناير / كانون الثاني. ومع ذلك، قد يكون لديها مجال أكبر للانخفاض - خاصة إذا أدت الجهود للسيطرة على الأسعار الجامحة إلى دخول الاقتصاد في حالة ركود.

قال أنتوني ساجليمبين، محلل السوق العالمي في Ameriprise ، إن "الاحتياطي الفيدرالي قد يكون على استعداد لدفع الاقتصاد إلى الركود للسيطرة على التضخم".

وأضاف: "أعتقد أن ذلك كان على الأرجح في أذهان المستثمرين، لكنه في المقدمة وفي المنتصف الآن. ستواجه الأسهم أوقاتا صعبة حتى يكتشفوا نقطة النهاية بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي".

لم تكن فترات الركود لطيفة مع المستثمرين. كانت الأسواق الهابطة خلال فترات الركود تاريخيًا أطول وأعمق من الأسواق الهابطة التي لم تكن مرتبطة بالركود الاقتصادي، كما يشير سام ستوفال، كبير محللي الاستثمار في CFRA Research فمنذ الحرب العالمية الثانية، تراجعت الأسهم بنسبة 28٪ في الأسواق الهابطة دون فترات ركود - و 36٪ في هذه الأسواق خلال فترات الركود.

حتى المحللين الذين لا يتوقعون التراجع الكبير يعتقدون أن الأسهم أمامها متسع للانخفاض. يعتقد كيث ليرنر، كبير استراتيجيي السوق في Truist Advisory Services ، أن مؤشر S&P 500 سينخفض إلى حوالي 3400 - انخفاض آخر بنسبة 7.5 ٪ عن إغلاق يوم الجمعة.

عامل معقد: لا تستطيع البنوك المركزية الاعتماد على الأدوات التي استخدمتها في فترات الركود السابقة. تقليديا، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى بخفض أسعار الفائدة وخلق أموال لشراء الديون الحكومية لتحفيز الاقتصاد. ولكن، حتى لو كان التضخم معتدلاً في فترة الركود، فإن العديد من العوامل - أسعار السلع الأساسية وتكاليف الوقود ومشاكل سلسلة التوريد - خارجة عن سيطرتهم.

قد يؤدي خفض معدلات الفائدة إلى زيادة التضخم سوءًا، مما يؤدي إلى إلغاء أي اعتدال في الأسعار قد نحصل عليه من الانكماش الاقتصادي.

النبأ السار، إذا كان يمكن تسميته كذلك، هو أن معظم الاقتصاديين الذين يتوقعون حدوث ركود اقتصادي يتوقعون انكماشًا أقل ضحالة بكثير من الانهيار الذي حدث في أوائل الثمانينيات. وربما تكون الأسهم قد تعرضت للضرب بحلول نهاية العام لدرجة أن أي علامة على تضخم معتدل أو تلميحات إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفف من ارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن يجذب السوق مرة أخرى.