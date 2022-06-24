فرنسا: يمكننا الاستغناء عن الغاز الروسي

بوتين يجبر الغرب على الدفع بالروبل مقابل الغاز.. ما تداعيات ذلك؟

(CNN)-- قالت وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية أنييس بانييه روناتشر، يوم الخميس، إن بلادها يمكنها الاستغناء عن الغاز الروسي.

وأضافت روناتشر، في مقابلة مع قناة BFMTV التابعة لشبكة CNN، أنه "وفقا للأرقام، وبما أننا نستفيد من الغاز الطبيعي المسال، يمكننا الاستغناء عن الغاز الروسي لكن هذا يفترض أن جميع ناقلات الغاز الطبيعي المسال تصل في الوقت المحدد وأنه يمكننا ملء مخزوننا الاستراتيجي بشكل مريح"، وأضافت أن إنهاء استيراد الغاز الروسي "يعتمد أيضا على الشحنات القادمة من النرويج والجزائر".

وكانت فرنسا أعلنت، في الأسبوع الماضي، أن شحنات الغاز الروسي التي تصل من ألمانيا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 قد تم تخفيضها منذ 15 يونيو/ حزيران.

وقالت شركة GRT Gas، وهى من الشركات المشغلة لأنظمة نقل الغاز الطبيعي في فرنسا، في بيان، إنها لاحظت توقف تدفق الغاز بين فرنسا وألمانيا، مضيفة أنها لا تتوقع أي صعوبات في إمدادات الغاز في الصيف و لديها مخزون كافي لفصل الشتاء.

ووفقا للشركة فإن 17 ٪ من الغاز الذي تستهلكه فرنسا يأتي من روسيا، بينما يأتي 50٪ من أوروبا، أي من النرويج.

ويوم الخميس، قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن إنه على الرغم من اعتماد أوروبا القوي على الغاز الروسي، فإن "الوضع أفضل بكثير في فرنسا حيث نحن أقل اعتمادًا عليه"، وأضافت أن فرنسا تعمل على ضمان "أقصى ملء" لسعات التخزين، وتابعت: "نهدف إلى الاقتراب من 100٪ في بداية الخريف، قبل فصل الشتاء".