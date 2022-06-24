نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- لدى المتقاعدين اليوم بعض النصائح لأولئك الأصغر سنًا، وبالتالي لأي شخص لم يتقاعد بعد: ادخر أكثر وفي أبكر وقت ممكن، ضع خطة مالية للتقاعد، ولا تنسَ حساب الضرائب والتضخم – فتأثيرهما ربما يكون أكثر مما تتوقع.

هذه هي النقاط الرئيسية من استطلاع لأكثر من 1100 متقاعد أمريكي أجراه معهد أبحاث مزايا الموظفين، أجري هذا الربيع.

تراوحت أعمار المشاركين بين 55 و 80 عامًا وكان لديهم أصول تتراوح بين 50 ألف دولار في المجموع إلى 5 ملايين دولار، لا تشمل حقوق ملكية المنازل. متوسط الفترة التي أمضاها الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع في التقاعد سبع سنوات.

وفر أكثر وخطط في وقت مبكر

بشكل عام، كان 70٪ من المشاركين ينصحون الأصغر سنًا بتغيير عاداتهم المالية السابقة حتى يتمكنوا من الادخار والاستثمار أكثر والبدء في وقت أبكر.

عندما سُئل المشاركون عما كانوا سيفعلونه بشكل مختلف لادخار المزيد للتقاعد، قدم المشاركون إجابات تتراوح بين أخذ إجازات أقل أو ادخار نسبة أقل لتعليم أطفالهم الجامعي، أو تجنب بعض القروض أو الاستثمار بقوة أكبر والعمل بشكل أوثق مع مخطط مالي.

قال ما يقرب من نصف المشاركين (49٪) في الاستطلاع إنهم يرغبون لو أنهم بدأوا التخطيط للتقاعد في وقت مبكر.

مما لا يثير الدهشة، أن 55٪ من المشاركين الذين لديهم أقل كمية من الأصول (أقل من 500 ألف دولار) كانوا يقولون إنهم يرغبون في بدء الادخار في وقت سابق. لكن نسبة مئوية مرتفعة - 40٪ - ممن لديهم ما بين 500 ألف دولار ومليوني دولار عبّروا عن نفس الشعور، كذلك الأمر بالنسبة لـ23% من الأشخاص الذين تجاوزت أصولهم 2 مليون دولار.

عامل التضخم

تم إجراء المسح في الفترة ما بين 26 أبريل و 8 مايو، وهي الفترة التي ساد فيها التضخم الذي سجل مستوى تاريخيًا.

وكتب باحثو معهد EBRI أن "تزايد القلق بشأن التضخم بين ما قبل التقاعد وما بعد التقاعد يشير إلى أن العديد من المتقاعدين لم يتوقعوا أو لم يكونوا مستعدين بشكل كاف لمعدلات التضخم المرتفعة".

ولا تنس الضرائب

قد تكون الضرائب إحدى الحقائق القليلة في الحياة. لكن في التقاعد، ليس من الواضح لكثير من الناس مدى حجم (أو صغر) المبلغ الذي سيأخذونه من مصادر دخلهم المختلفة.

قال ما يقرب من نصف المشاركين في الاستطلاع (48٪) إنهم لا يفهمون كيف ستؤثر الضرائب على مواردهم المالية عند التقاعد.

وقال ما يقرب من 40٪ إنهم يدفعون ضرائب مختلفة عما كانوا يتوقعون. قالت غالبية هذه المجموعة إنهم يدفعون أكثر من المتوقع، لكن 23٪ فقط من جميع المشاركين قالوا نفس الشيء.

يعتمد المبلغ الذي ستدفعه في نهاية المطاف على الضرائب على عدة عوامل، بما في ذلك ما إذا كانت الدولة التي تعيش فيها تفرض ضرائب على الدخل أو الاستثمار، أو إعفاء مزايا الضمان الاجتماعي من الضرائب وغير ذلك.

اعتماد خطة

وجد استطلاع EBRI أن 4 فقط من كل 10 متقاعدين أوضحوا أهدافهم المالية وأعدوا خطة مالية لأنفسهم خلال حياتهم المهنية. من بين أولئك الذين قاموا بذلك، قال 65٪ إنهم عملوا مع مخطط مالي.

من بين أولئك الذين قالوا إنهم استعانوا بأخصائي استشارات مالية، قال 90٪ إنهم شعروا بأن القيمة التي تلقوها من التجربة تفوق التكلفة.

لكن من بين المجموعة التي قالت إنها لم تعمل مع محترف، قال 47٪ إنهم كانوا سيستفيدون من التحدث مع أحدهم خلال حياتهم المهنية.