مع احتمال حدوثه.. ما الشكل الذي قد يتخذه الركود الاقتصادي القادم؟

كيف يمكن أن تتعامل دول المنطقة مع حالة الركود التي نشهدها وسط أزمة فيروس كورونا؟

الركود الاقتصادي.. ما هو تعريفه وكيف يحدث في عالمنا؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- إنه السؤال الذي يطرحه الجميع: هل الولايات المتحدة على وشك الدخول في ركود؟

سوق الأسهم الفاتر، التضخم المتصاعد، ارتفاع أسعار الفائدة تركوا الأمريكيين أقل تفاؤلاً بشأن حالة الاقتصاد. تراجعت معنويات المستهلكين إلى مستوى قياسي، وفقًا لاستطلاع أجرته جامعة ميتشيغان الأسبوع الماضي، يغذيها الإحباط من ارتفاع الأسعار.

في وقت سابق من شهر يونيو، قفز مؤشر أسعار المستهلك إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا. وشهد مقياس التضخم الأساسي للحكومة ارتفاع الأسعار بنسبة 8.6٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. والآن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بوتيرة قوية حيث يتطلع إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.

لنكون واضحين، نحن لسنا في حالة ركود، على الأقل حتى الآن. لكن علامات الانكماش الاقتصادي بدأت بالظهور في كل مكان، في قطاعات من السلع الأساسية إلى الإسكان. إليك ما أوردتهCNN الأسبوع الماضي:

أسعار النحاس

وصلت أسعار هذا المعدن إلى أدنى مستوياتها في 16 شهرًا يوم الخميس بعد انخفاضها بأكثر من 11٪ في أسبوعين - وهذه أخبار سيئة للمستثمرين الذين ينظرون إلى أسعار النحاس على أنها رائدة في الاقتصاد العالمي.

يستخدم النحاس على نطاق واسع في مواد البناء، ويواجه زيادة في الطلب في ظل اقتصاد آخذ في التوسع. هذا الطلب يختفي عندما يتقلص الاقتصاد.

ارتفعت الأسعار في وقت سابق من هذا العام عندما غزت روسيا، التي تمثل 4٪ من إنتاج النحاس العالمي، أوكرانيا. بدأ التجار الذين كانوا قلقين بشأن نقص المعروض في تخزين المعدن. والآن، أسعار النحاس آخذة في الانخفاض.

مؤشر مدراء المشتريات

وجد المؤشر الذي صدر يوم الخميس أن إنتاج القطاع الخاص الأمريكي تباطأ "بشكل حاد" في يونيو. قال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين التجاريين في S&P Global Market Intelligence ، إن منتجي السلع غير الأساسية يشهدون انخفاضًا في الطلبات حيث يعاني المستهلكون من ارتفاع الأسعار.

وتؤدي الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إضعاف الحالة المزاجية أكثر.

ثقة المستهلك

وجد استطلاع أجرته جامعة ميشيغان، والذي تم متابعته عن كثب، وصدر يوم الجمعة، أن ثقة المستهلك في الولايات المتحدة سجلت مستوى قياسيًا منخفضًا جديدًا في يونيو - وهو أدنى مستوى مسجل منذ أن بدأت الجامعة في جمع البيانات قبل 70 عامًا.

شهد مؤشر يونيو انخفاضًا بنسبة 14.4٪ منذ مايو حيث أصبح المستهلكون قلقين بشكل متزايد بشأن التضخم. قال حوالي 79٪ من هؤلاء المستهلكين إنهم يتوقعون أوقاتًا سيئة لظروف العمل في العام المقبل، وهو أعلى مستوى لهذا المقياس منذ عام 2009.

أسعار الوقود

الخبر السار: يمكن للأمريكيين أن يجدوا بعض الراحة قريبا بالنسبة لأسعار الوقود.

الخبر السيئ: تقول أليسون مورو من CNN إن التجار يراهنون على الركود.

عندما شعر السائقون الأمريكيون بالألم جراء ارتفاع الأسعار، بدأوا في التراجع عن البنزين هذا الربيع، مما قلل الطلب وخفض السعر.

رغم أن تراجع الطلب قد يجلب راحة مؤقتة، إلا أنه يشير أيضًا إلى مخاوف اقتصادية أوسع.

ركود المساكن

أخبار جيدة: قد لا يؤدي هدوء سوق الإسكان إلى الإضرار بالاقتصاد وسوق الأسهم.

ارتفعت الأسعار بشكل كبير، مما جعل ملكية المنازل بعيدة عن متناول العديد من الأمريكيين، وارتفعت فائدة الرهن العقاري بعد زيادات بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة وزيادة عوائد السندات.

رغم التباطؤ في سوق الإسكان، يأمل الخبراء ألا ينتشر إلى الاقتصاد بالطريقة التي انفجرت بها فقاعة الإسكان في عام 2008.