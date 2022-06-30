قناة السويس تعلن تفاصيل عبور "أحدث وأكبر" سفينة حاويات في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت هيئة قناة السويس في مصر، يوم الخميس، عبور سفينة الحاويات العملاقة"EVER ART"، التي وصفتها بأنها "أحدث وأكبر سفينة حاويات في العالم"، في أولى رحلاتها البحرية عبر قناة السويس الجديدة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من ماليزيا والمتجهة إلى ميناء روتردام بهولندا.

وقالت هيئة قناة السويس، في بيان، عبر صفحتها على فيسبوك: "تتبع السفينة الخط الملاحي EVER GREEN، وهي السفينة السادسة ضمن سلسلة مكونة من 12 سفينة عملاقة جاري بناؤها من الفئة 24 A، حيث تتميز السفينة بأبعادها الضخمة إذ يبلغ طولها 400 متر، وعرضها 61.5 متر، وغاطسها 16.2مترا، وتبلغ حمولتها 221 ألف طن، وتستطيع أن تحمل على متنها 24.132 ألف حاوية".

وأضاف البيان: "وجه رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان العبور الآمن للناقلة من خلال تعيين مجموعة من كبار مرشدي الهيئة، وتوفير المساعدات الملاحية من القاطرات المصاحبة، علاوة على المتابعة اللحظية من مكتب الحركة الرئيسي ومحطات الإرشاد الموجودة على طول القناة".

وتابع البيان: "أكد رئيس الهيئة على جاهزية قناة السويس لاستقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من أسطول سفن الحاويات عالميا، مشيرا إلى المزايا الملاحية والفنية التي أتاحها مشروع قناة السويس الجديدة من زيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة ورفع عامل الأمان الملاحي مما كان له بالغ الأثر نحو تعزيز المكانة الرائدة للقناة لتصبح الوجهة الأولى والاختيار الأمثل لعبور سفن الحاويات العملاقة العاملة على نقل التجارة العالمية بين الشرق والغرب".

وذكر البيان أن "الفريق ربيع أوضح أن قناة السويس تضع نصب أعينها التطورات المتلاحقة في صناعة النقل البحري والتي تتجه نحو بناء السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، وأن الهيئة تمضي قدما نحو تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز قدرة القناة على تقديم أفضل خدمة لعملائها من خلال استمرار مشروعات التطوير بالقناة حيث تعكف الهيئة على تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة والذي سيسهم في زيادة الأمان الملاحي في ذلك القطاع بنسبة 28% وزيادة الطاقة التصريفية بواقع 6 سفن جديدة".

وقالت الهيئة، في البيان، إن حركة الملاحة بالقناة شهدت، اليوم، عبور 83 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 4.8 مليون طن.