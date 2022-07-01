أوبر تكشف عن 998 حادثة اعتداء جنسي بما في ذلك 141 بلاغ اغتصاب في 2020

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشفت أوبر في تقرير السلامة الذي أصدرته يوم الخميس، أنه حتى مع تراجع عدد ركابها بشكل كبير بسبب الوباء في عام 2020، فقد سجلت الشركة 141 بلاغًا عن حالة اغتصاب على منصتها في الولايات المتحدة.

التقرير المكون من 78 صفحة، والذي يغطي عامي 2019 و2020، هو ثاني تقرير تصدره شركة Uber على الإطلاق بشأن حوادث السلامة بعد تحقيق لـCNN حول الاعتداء الجنسي على منصة حجز السيارات قبل أربع سنوات.

وقالت أوبر في تقريرها الأخير إنها تلقت 3824 بلاغًا عن خمس فئات من الاعتداء الجنسي الأكثر خطورة. هذا أقل من 5981 بلاغًا سجلته في عامي 2017 و 2018 ، وفقًا لتقريرها الأول الصادر في ديسمبر 2019. قالت أوبر إن الركاب كانوا الطرف المتهم في 43٪ من تقارير حوادث الاعتداء الجنسي، على غرار تقريرها السابق عندما كانت النسبة (45%)

والجدير بالذكر أن إجمالي عدد رحلات أوبر في الولايات المتحدة خلال فترة العامين انخفض إلى 2.1 مليار رحلة من 2.3 مليار في التقرير الأول، وانخفض متوسط الرحلات من 3.1 مليونا إلى 2.8 مليونا يوميًا. أشارت الشركة إلى أن معدل بلاغات الاعتداء الجنسي انخفض بنسبة 38٪ من التقرير الأول إلى الثاني.

سجلت 141 حالة اغتصاب في عام 2020 انخفاضًا عن عام 2019، عندن سجلت 247 بلاغًا. وخلال الفترة نفسها، انخفض إجمالي الرحلات في الولايات المتحدة إلى 650 مليونًا في عام 2020، من 1.4 مليار رحلة في عام 2019، وفقًا للتقرير.

وقالت أوبر في التقرير: "قد يكون التغيير في معدل تقارير الاعتداء الجنسي بمرور الوقت قد تأثر بعدد من العوامل، بما في ذلك كيف غيّرت جائحة Covid-19 استخدام المنصة بالإضافة إلى جهود أوبر في مجال السلامة والشفافية".

يشير التقرير إلى فعالية تدابير السلامة المختلفة التي نفذتها الشركة على مر السنين. في عام 2018، أدخلت عمليات تدقيق مستمرة للسائقين باستخدام التكنولوجيا التي تراقب تقارير الجرائم الجنائية الجديدة. وقالت في التقرير إن هذه الميزة أدت إلى إزالة أكثر من 80 ألف سائق من نظامها الأساسي حتى الآن.

كما أبلغت أوبر عن 20 حالة وفاة نتيجة لاعتداءات جسدية خلال فترة العامين، 15 منهم ركاب. تشير أوبر إلى أن الزيادة "تشبه إحصاءات القتل والاعتداء المشدد التي بدأت في عام 2020 أثناء الوباء". وذكرت أن 101 حالة وفاة في السيارات وقعت نتيجة حوادث مرتبطة بأوبر. يدعي التقرير أن معدل وفيات السيارات المرتبطة بمنصة أوبر في كل من 2019 و2020 هو ما يقرب من "نصف المعدل الوطني".

تعهدت شركة Uberتليها Lyft ، أولاً بإعداد تقرير شفافية السلامة ردًا على تحقيق أجرته CNN عام 2018 بشأن السائقين على المنصة المتهمين بالاعتداء الجنسي أو الإساءة من قبل الركاب منذ عام 2014، بناءً على البيانات المتاحة للجمهور بما في ذلك تقارير الشرطة. بعد أن بدأت CNN في طرح أسئلة حول الاعتداءات الجنسية، أعلنت Uber عن زيادة تدابير السلامة مثل الشراكة مع RapidSOS ، وهي شركة ترسل موقع الراكب والمعلومات ذات الصلة إلى وكالة الشرطة المحلية عندما يستخدم الراكب زر الطوارئ في تطبيق Uber.

بعد تقرير أوبر الأول، فرضت لجنة المرافق العامة في كاليفورنيا غرامة قدرها 59 مليون دولار على أوبر لفشلها في تسليم بيانات إضافية عن الاعتداءات الجنسية وحوادث التحرش على منصتها. خفضت الهيئة التنظيمية في ولاية كاليفورنيا الغرامة بشكل كبير في وقت لاحق كجزء من اتفاقية تسوية تمت الموافقة عليها في ديسمبر 2021، مع موافقة أوبر على دفع 9 ملايين دولار للمبادرات المتعلقة بالسلامة.