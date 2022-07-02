هل انتهى الأسوأ بالنسبة للأسواق الأمريكية؟

الأعلى منذ أكثر من 40 عامًا.. نظرة على أحدث مؤشرات التضخم في عدة قطاعات بأمريكا

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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- عدد قليل من المستثمرين ربما عانى من بداية سنة أصعب من فترة الستة أشهر التي انتهت للتو. فقد شهد S&P 500 أسوأ بداية له منذ عام 1970، حيث انخفض بنسبة 20.6٪ بين يناير ويونيو. كما شهد مؤشر داو جونز أكبر انخفاض له في النصف الأول منذ عام 1962، وشهد مؤشر ناسداك المركب أكبر انخفاض بالنسبة المئوية له على الإطلاق.

كان هناك مزيج سيئ من الظروف يصيب الأسهم. أدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى ارتفاع التضخم، مما أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن مدى قوة البنوك المركزية مثل الاحتياطي الفيدرالي في كبح جماحها. وقد عزز ذلك المخاوف من حدوث ركود في هذا العام أو العام المقبل. كما أدت عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلى تغذية القلق.

إن توقع ما سيحدث في الأسواق خلال الأشهر الست المقبلة أمر صعب بشكل غير عادي.

قال ماركوس شومر، كبير الاقتصاديين في PineBridge Investments ، "الأمر كله يتعلق بالتضخم في الوقت الحالي.. هذا هو الشيء الوحيد المهم، وكيف يستجيب الاحتياطي الفيدرالي له."

قال شومر "أعتقد أن الصورة بدأت تتضح.. تتراجع اضطرابات سلسلة التوريد في كل مكان. أسعار السلع الأساسية لم تنخفض بعد، لكنها لا ترتفع بنفس السرعة أيضًا. كل ما نحتاجه هو النفط ليبقى عند 100 دولار [للبرميل] وينخفض التضخم."

هذا بالطبع أمر كبير، بالنظر إلى حالة أسواق الطاقة. كما أن ارتفاع أسعار الإيجارات والمساكن - وهو شكل من أشكال التضخم الأكثر ثباتًا - يتطلب أيضًا المراقبة.

لكن شومر يعتقد أن معنويات سوق الأسهم من المرجح أن تتحسن في النصف الثاني من العام حيث يدرك المستثمرون أن الوضع ليس سيئًا كما اعتقدوا سابقًا وراهنوا على بنك الاحتياطي الفيدرالي بنجاح في خفض التضخم دون التسبب في ركود.

لا يزال البعض الآخر متشككًا في أن الأسوأ وراءنا. أخبر المحللون الاستراتيجيون في Goldman Sachs العملاء يوم الخميس أن الأسهم يمكن أن تستمر في الانخفاض في وقت لاحق من هذا العام. في حالة حدوث ركود، يرى فريق Goldman أن مؤشر S&P 500 قد ينخفض إلى 3600 ، أو 4.9٪ دون إغلاق يوم الخميس.

أوبك وحلفاؤها يواصلون المسيرة مع تراجع أسعار النفط

ستتمسك منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، باستراتيجيتهم لزيادة إنتاج النفط بشكل مطرد رغم ضغوط الغرب لبذل المزيد للمساعدة في خفض أسعار الخام.

قررت مجموعة أوبك + سابقًا زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميًا في يوليو وأغسطس. وأعلنت الخميس أنها ملتزمة بهذه الخطة.

وهذا يعني أنه اعتبارًا من أغسطس، ستكون تخفيضات الإنتاج التي تم الإعلان عنها في عام 2020 للتعامل مع آثار الوباء "تلاشت تمامًا".

انخفضت أسعار النفط العالمية من حوالي 123 دولارًا للبرميل في بداية يونيو إلى أقل من 112 دولارًا مع ظهور مخاوف الركود. ينخفض الطلب على الوقود عندما ينكمش الاقتصاد.

لكن هناك عددًا من العوامل التي يمكن أن تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع على المدى المتوسط. تعمل أوروبا على تقليل اعتمادها بسرعة على النفط الروسي، مما يزيد من حدة المنافسة على البراميل البديلة. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تحقق أوبك + نصف هدفها لزيادة الإنتاج في أغسطس مع تضاؤل الطاقة الفائضة

وهذا يعني أن أسعار النفط الخام يجب أن ترتفع حيث يستمر الطلب في تجاوز العرض. يتوقع جيوفاني ستونوفو، محلل في UBS، أن يبلغ سعر النفط العالمي 130 دولارًا للبرميل في سبتمبر.

ستركز توقعات الأسعار بشكل أكبر على رحلة الرئيس جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية المقرر إجراؤها في منتصف هذا الشهر. قال بايدن يوم الخميس إنه لا يعتزم أن يطلب مباشرة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيادة إنتاج المملكة النفطي، وإن المسؤولية تقع على عاتق مجموعة أوسع من دول الخليج.