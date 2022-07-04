دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز توجيهًا ملكيًا بتخصيص 20 مليار ريال (5.3 مليارات دولار) "لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية".

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بـ"صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين، وبناء على ما رفعه سمو ولي العهد، بالموافقة على تخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية، منها 10 مليارات (2.6 مليار دولار) لمستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن".

ويشمل التوجيه الملكي تخصيص ملياري ريال (133 مليون دولار) لصرف معاش إضافي لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي.

إلى جانب إعادة فتح التسجيل ببرنامج "حساب المواطن"، وتخصيص 8 مليارات ريال (213 مليون دولار) كدعم مالي إضافي للمستفيدين من البرنامج حتى لنهاية العام المالي الحالي.

وتتضمن التوجيه تخصيص مبلغ 408 ملايين ريال (108 ملايين دولار) كدعم مالي لمستفيدي برنامج صغار مربي الماشية.