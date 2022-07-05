دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قرر البنك المركزي المصري طرح فئة العشرة جنيهات البلاستيكية (بوليمر)، حسب بيان للبنك الثلاثاء.

وقال البنك في بيانه، إن الطرح يأتي "في إطار تطبيق سياسة النقد النظيف ورفع معدلات جودة أوراق النقد المتداولة بالسوق المصري، بجانب تخفيض تكلفة طباعة أوراق النقد، خاصة الفئات الأكثر تداولا وذلك على المدى البعيد نظرًا لطول عمر الورقة".

وأوضح البنك أن تداول العملة البلاستيكية الجديدة سيتم إلى جانب نظيرتها الورقية من فئة العشرة جنيهات (0.53 دولار) المتداولة حاليًا.

تم إنتاج الفئة الجديدة باستخدام أحدث خطوط إنتاج البنكنوت المُطبقة في العالم بدار الطباعة الجديدة في العاصمة الإدارية.

وأشار البنك إلى أنه تصميم العشرة جنيهات الجديدة يحتوي رسمًا لمسجد الفتاح العليم باعتباره أحد معالم الطرازات المعمارية الإسلامية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك الحضارة الفرعونية ممثلة في تمثال حتشبسوت والذي يعكس هوية الدولة المصرية القديمة.

فئة الـ 10 جنيهات لأول عملة بلاستيكية في مصر , plain_text Credit: From/Ahram Gate

قال البنك المركزي إن النقود البلاستيكية تتسم بالمرونة والقوة، والسُمك الأقل، وطول العمر الافتراضي الذي يصل إلى نحو ثلاثة أضعاف عمر الفئة الورقية الحالية المصنوعة من القطن، بالإضافة إلى صعوبة تزييفها وتزويرها.