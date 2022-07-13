مصر تعدّل سعر البنزين ومشتقات الوقود.. إليكم الأسعار الجديدة

وزير الطاقة الإماراتي يوضح لـCNN تصريحه "لا بديل عن النفط الروسي"

القاهرة، مصر (CNN)—أعلنت وزارة البترول المصرية، الأربعاء، تعديل أسعار المحروقات في البلاد، وذلك في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك".

وقالت الوزارة في بيانها: "قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي وذلك للربع يوليه / سبتمبر 2022".

وأضافت أنه تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا كالتالي:

8.00 جنيه للتر البنزين 80

9.25 جنيه للتر البنزين 92

10.75 جنيه للتر البنزين 95

زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنية / لتر

زيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه / طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه / طن

ثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.