تويتر يقاضي إيلون ماسك لإجباره على إتمام صفقة الـ44 مليار دولار

(CNN)-- رفع موقع تويتر دعوى قضائية ضد الملياردير إيلون ماسك في محاولة لإجباره على إكمال صفقة شراء الموقع.

وتأتي الدعوى المرفوعة أمام محكمة ديلاوير تشانسري، يوم الثلاثاء، بعد أن قال ماسك، في رسالة إلى كبير محامي تويتر، يوم الجمعة، إنه يريد التراجع عن صفقة الاستحواذ على الموقع البالغة 44 مليار دولار.

وزعم محامي ماسك، في خطاب الجمعة، أن تويتر "ينتهك بنودا متعددة للصفقة"، مدعيا أن الشركة حجبت البيانات التي طلبها ماسك من أجل تقييم عدد حسابات الروبوتات والبريد العشوائي.

وفي المقابل، رد الفريق القانوني بتويتر، في رسالة، يوم الاثنين، و وصف محاولة ماسك التراجع عن الصفقة بأنها "باطلة وخاطئة" وطالب تويتر الملياردير بمتابعة الصفقة.

ومن المحتمل أن تتجه صفقة الاستحواذ الآن إلى معركة قضائية طويلة لتحديد ما إذا كان بإمكان تويتر إجبار ماسك على إتمام الصفقة ويصبح مالكا للموقع، أو على الأقل أن يدفع إيلون ماسك المليار دولار المنصوص عليها في الاتفاق كرسوم في حالة التراجع عن إتمام الصفقة.

وكان ماسك أعرب في الأسابيع الأخيرة عن مخاوف، بدون تقديم أي دليل واضح، من وجود عدد أكبر من الروبوتات على تويتر مما اعلنته إدارة الموقع.

ورجح بعض المحللين أن إيلون ماسك يريد عذرا للانسحاب من صفقة تبدو الآن أن قيمتها مبالغ فيها في أعقاب التراجع في أسهم تويتر وشركات التكنولوجيا بشكل عام.

كما انخفضت أسهم شركة تسلا للسيارات الكهربائية، التي يشغل إيلون ماسك منصب الرئيس التنفيذي لها، ويعتمد عليها جزئيًا لتمويل الصفقة، بشكل حاد منذ موافقته على صفقة الاستحواذ على تويتر.

وتم تداول سهم تويتر، الذي استعاد حوالي 4٪ من قيمته، يوم الثلاثاء، بعد انخفاضه الحاد، يوم الاثنين، بأقل من السعر الذي عرضه ماسك بنحو 20 دولارًا، مما يشير إلى شكوك عميقة بشأن إتمام الصفقة، على الأقل بسعرها الأصلي.