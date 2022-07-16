مطار هيثرو وطيران الإمارات يتوصلان إلى اتفاق بشأن عدد المسافرين

(CNN) -- أعلن مطار هيثرو وشركة طيران الإمارات التوصل إلى اتفاق بشأن التعامل مع التحديات التي تواجه المطار في ظل الأعداد الكبيرة من المسافرين، ونقص الموارد.

وقال المديران التنفيذيان تيم كلارك من طيران الإمارات وجون هولاند كاي من مطار هيثرو، في بيان مشترك نُشر على الموقع الرسمي لمطار هيثرو، يوم الجمعة، إن شركة طيران الإمارات "مستعدة وراغبة في العمل مع المطار لتصحيح الوضع خلال الأسبوعين المقبلين، للحفاظ على توازن الطلب والسعة وتزويد الركاب برحلة سلسة عبر مطار هيثرو هذا الصيف".

وأضاف أن "طيران الإمارات أوقفت المزيد من مبيعات رحلاتها من مطار هيثرو حتى منتصف أغسطس/ آب لمساعدة المطار".

وتابع البيان أنه في غضون ذلك، تعمل رحلات طيران الإمارات من مطار هيثرو، وفقًا للجدول الزمني، ويمكن للمسافرين من حاملي التذاكر السفر حسب الحجز.

وفي وقت سابق من الأسبوع، طلب الرئيس التنفيذي لمطار هيثرو، من شركات الطيران الحد من مبيعات التذاكر الصيفية للمسافرين المغادرين إلى 100 ألف في اليوم حتى 11 سبتمبر/ أيلول لمواكبة الطلب.

ولكن شركة طيران الإمارات وصفت الطلب بـ"غير المقبول" ورفضت الامتثال، في البداية.