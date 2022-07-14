طيران الإمارات: طلب مطار هيثرو لحد من الركاب "غير مقبول"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ردّت شركة طيران الإمارات على مطار "هيثرو" في العاصمة البريطانية لندن، الخميس، قائلة إن "مطالب" المطار لشركات الطيران بالامتثال بالحد الأقصى للمسافرين كانت "غير معقولة وغير مقبولة على الإطلاق".

وصرّحت شركة الطيران الإماراتية في بيان أن مطار هيثرو أعطى مهلة قدرها "36 ساعة للامتثال لخفض الطاقة الاستيعابية".

وأضافت: "لم تقتصر اتصالاتهم على ملء الرحلات الجوية المحدّدة التي يجب أن نتخلى عنها لمسافرين دفعوا مسبقًا، بل هددوا أيضًا باتخاذ إجراءات قانونية لعدم الامتثال".

وأكدت طيران الإمارات أنها تخطط لتشغيل رحلاتها كما هو مخطط لها من مطار هيثرو، معتبرة أن المطار كان يواجه "أزمة جوية" بسبب افتقاره للعمل والاستثمار في العام الماضي.

وأوضحت طيران الإمارت أن موظفيها لديهم القدرة تمامًا على التعامل مع رحلات الشركة، وبالتالي فإن المشكلة تكمن في مطار هيثرو ذاته، موضحًة أنه ليس من العدل بالنسبة لأولئك المسافرين الذين سيتأثرون بهذا القرار.

وتابعت في البيان: "مع تجاهل صارخ للمستهلكين، فإنهم (مطار هيثرو) يرغبون في إجبار طيران الإمارات على ذلك. رفض حجز المقاعد لعشرات الآلاف من المسافرين الذين دفعوا مقابل التذاكر، وحجزوها قبل أشهر، لقضاء عطلاتهم التي طال انتظارهم لها أو رحلاتهم لرؤية أحبائهم ".

وكان الرئيس التنفيذي لمطار هيثرو، جون هولاند كاي، قد أعلن في رسالة مفتوحة للمسافرين، يوم الثلاثاء، أنه "على مدار الأسابيع القليلة الماضية، حيث تجاوز عدد المسافرين المغادرين بانتظام حاجز الـ 100 ألف في اليوم، بدأنا في رؤية فترات تنخفض فيها الخدمة إلى مستوى غير مقبول".

وفي الرسالة، قال هولاند كاي إن المطار شهد "40 عامًا من نمو المسافرين خلال 4 أشهر فقط"، الأمر الذي زاد من صعوبة مواكبة الطلب الكبير على السفر.