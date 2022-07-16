هذا ما قاله الأمير محمد بن سلمان عند انطلاق "قمة جدة للأمن والتنمية"

شاهد بايدن يضحك عند سؤاله عن تبادله "سلامًا بالقبضة" مع محمد بن سلمان

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، متحدثًا في قمة أمريكية عربية في جدة، إن الجهود الدولية المشتركة ضرورية لتعافي الاقتصاد العالمي وأن "السياسات غير الواقعية" بشأن الطاقة ستؤدي إلى "تضخم غير مسبوق".

وأضاف ولي العهد السعودي أن "اعتماد سياسات غير واقعية للحد من الانبعاثات من خلال استبعاد المصادر الرئيسية للطاقة دون مراعاة تأثير هذه السياسات على الركائز الاجتماعية والاقتصادية للتنمية المستدامة وسلاسل التوريد العالمية، سيؤدي في السنوات القادمة إلى تضخم غير مسبوق، وزيادة أسعار المحروقات تزيد من البطالة وتفاقم المشاكل الاجتماعية والأمنية الخطيرة، بما في ذلك الفقر والمجاعة وتصاعد الجريمة والتطرف والإرهاب".

وأكد "أن النمو الاقتصادي العالمي مرتبط بقوة بالاستفادة من جميع مصادر الطاقة المتاحة في العالم".

وقال ولي العهد السعودي إن المملكة ستلعب دورها في زيادة "الطاقة المستدامة القصوى" من النفط الخام إلى أكثر من 13 مليون برميل في اليوم.

أعلنت شركة النفط الحكومية السعودية أرامكو في مارس/آذار أنها ستضخ المزيد من النفط لسد أي ثغرات في السوق خلفتها الحرب في أوكرانيا. وقالت أرامكو أيضًا إنها تخطط لزيادة إنتاج الغاز بأكثر من 50٪ بحلول عام 2030.

حضر القمة الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة دول الخليج العربية الست والأردن والعراق ومصر.