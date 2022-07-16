من السعودية.. بايدن يتوقع أسعار وقود أفضل خلال "أسبوعين آخرين"

شاهد بايدن يضحك عند سؤاله عن تبادله "سلامًا بالقبضة" مع محمد بن سلمان

جدة، المملكة العربية السعودية (CNN)— توقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن أن يرى الأمريكيون أسعارًا أفضل للوقود في المحطات خلال "أسبوعين آخرين"، وذلك في تصريح بعد اجتماعاته بالسعودية، الجمعة.

وجدد بايدن هجومه على مزودي الوقود قائلاً: "سنرى المزيد عندما نرى المحطات تبدأ في خفض أسعارها بما يتفق مع ما يدفعونه مقابل النفط".

وردًا على سؤال آخر عما إذا كان بايدن يمكن أن يكون متأكداً من أن حادثة مثل مقتل خاشقجي لن تتكرر، أجاب: "الله يحبك، يا له من سؤال سخيف.. لقد أوضحت للتو أنه إذا حدث أي شيء من هذا القبيل مرة أخرى، فسيحصلون على هذا الرد، وأكثر من ذلك بكثير".

ويذكر أن الولايات المتحدة والسعودية وقعتا، الجمعة، 18 اتفاقية ومذكرة تعاون مشترك في مجالات الفضاء، والاستثمار، والطاقة، والاتصالات، والصحة، بحسب تلفزيون الإخبارية السعودي.