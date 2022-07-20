إيران توقع اتفاقا مع "غازبروم" الروسية بقيمة 40 مليار دولار

(CNN)-- وقعت إيران، يوم الثلاثاء، اتفاقا مع شركة "غازبروم" الروسية بقيمة 40 مليار دولار، يتضمن إجراءات مثل بناء خطوط أنابيب لتصدير الغاز، وفقا لوكالة الأنباء التابعة لوزارة النفط الإيرانية (شانا).

وقالت وكالة الأنباء إن المدير العام لشركة النفط الوطنية الإيرانية، محسن خجسته مهر، وقع مذكرة تفاهم مع شركة الغاز الروسية المملوكة للدولة "غازبروم"، ويتضمن الاتفاق إجراءات مثل بناء خطوط أنابيب لتصدير الغاز.

ونقلت "شانا" عن مهر قوله: "في الوقت الحالي، استثمرت الشركات الروسية 40 مليار دولار في حقول النفط والغاز لدينا".

وتم التوقيع على الاتفاق عبر الإنترنت من قبل الرؤساء التنفيذيين للشركتين في اليوم الذي يصل فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران لعقد قمة مع نظيريه الإيراني والتركي، إبراهيم رئيسي ورجب طيب أردوغان.

وبحسب "شانا"، فإن "غازبروم" ستساعد شركة النفط الوطنية الإيرانية في تطوير حقلي الغاز كيش وبارس الشمالي وأيضاً 6 حقول نفطية، وستشارك "غازبروم" أيضًا في استكمال مشاريع الغاز الطبيعي المسال وإنشاء خطوط أنابيب لتصدير الغاز.