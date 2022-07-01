وزير النفط الإيراني يحذر من التقلبات ويؤكد: الأسواق بحاجة لنفط إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—حذر وزير النفط الإيراني، جواد اوجي، من التقلبات التي تشهدها أسواق النفط العالمية، لافتا إلى أنّ الأخيرة بحاجة إلى زيادة ضخ النفط الإيراني.

وتابع الوزير وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: "التقلبات الاخيرة التي طالت الاقتصاد العالمي تدل على ارتفاع معدل التضخم، وبالتالي زيادة اسعار الوقود بشكل ملحوظ في العديد من الدول".

وأضاف: "أكدت مرارًا خلال الأشهر الأخيرة بأن الظروف الراهنة داخل الاسواق العالمية للنفط، تقتضي عودة الخام الإيراني لسدّ جزء من احتياجات الزبائن وإعادة التوازن والهدوء إلى هذه الأسواق".

وأكد الوزير استعداد بلاده "باعتبارها أكبر احتياطي للنفط والغاز على مستوى العالم بأن ترفع في أقرب وقت ممكن سقف إنتاجها للخام وصولًا إلى ما كان عليه قبل الحظر"، وفقا لما نقلته الوكالة الإيرانية.