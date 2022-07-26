محمد بن سلمان: هدفنا جعل السعودية من أكبر أسواق الأسهم على الكوكب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يوم الاثنين، عن تصاميم مدينة "ذا لاين"، بمشروع نيوم، الذي وصفه بأنه "أحد المشاريع المهمة فـي رؤية 2030"، وقال إن "ذا لاين تعد تأكيدا على التزامنا الراسخ بتقديم مشروع إلى العالم أجمع، حيث أن نيوم هي مكان للحالمين بغد أفضل وفيها سيضع الجميع بصمتهم الابتكارية والإبداعية".

وبحسب قناة "الإخبارية"، قال الأمير محمد بن سلمان، في حديث مع صحفيين بعد إعلان تصاميم "ذا لاين"، إن حجم استثمارات مشروع "نيوم" في المرحلة الأولى قد يصل إلى 1.2 ترليون ريال حتى عام 2030، وأضاف أن الدعم الحكومي في "نيوم"، سيكون بقيمة 200 إلى 300 مليار ريال، مشيرا إلى أن الدعم الحكومي يختلف عن استثمار الصندوق الذي سيبلغ نحو 500 مليار ريال.

وأوضح أنه ما زال العمل على معدل العائد الداخلي (IRR)، وأنه سيكون ما بين 9 إلى 16%، مشيرا إلى أن نيوم سيطرح للاكتتاب العام في 2024.

وقال بشأن استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في مشروع "نيوم" بـ 600 مليار دولار: " الـ600 مليار تأتي من الصناديق السيادية، والاكتتاب العام، والقطاع الخاص العالمي، وذلك هو التحدي الأخير الذي سنتجاوزه خلال السنتين القادمتين".

وأكد أن "الأهداف كبيرة لجعل السعودية من بين أكبر 3 أسواق أسهم على الكوكب"، وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن "نيوم" سيضيف ترليون ريال لحجم سوق الأسهم السعودية، على الأقل 1.2 ترليون في البداية والإجمالي سيزيد بعد استكمال المشروع قد تتجاوز 5 ترليون ريال.

وأضاف: "في عام 2027 سنجمع رأس المال، بما يبلغ نحو 500 مليار ريال، نعتقد أن 200–300 مليار ستأتي من الخدمات التي ننشئها للمرحلة الأولى، وسنذهب للسوق لجمع 200–300 مليار ريال إضافية".

وتابع أن "صندوق استثمارات نيوم ضخم وسيستثمر في الشركات لتعمل داخل نيوم، المرحلة الأولى للصندوق ستكون 300 مليار ريال، وقد تصل إلى 400 مليار ريال".

وذكر أنه حتى عام 2030 ستعتمد "نيوم" على الدعم الحكومي، بعد ذلك ستكون مستدامة، وفي الربع الرابع من هذا العام 2022 سنبدأ بإشراك كبار المستثمرين".