زيلينسكي: روسيا تشن "حرب الغاز" على أوروبا

بوتين يجبر الغرب على الدفع بالروبل مقابل الغاز.. ما تداعيات ذلك؟

(CNN)-- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الاثنين، إن روسيا تشن "حرب الغاز" ضد أوروبا، وذلك تعليقا على إعلان شركة غازبروم الروسية أنها ستضطر إلى خفض تدفق الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، يوم الأربعاء، بسبب إجراء إصلاحات لتوربينات.

وأضاف زيلينسكي، في خطابه الليلي، أن "روسيا لن تستأنف إمدادات الغاز إلى الدول الأوروبية، كما هي ملزمة تعاقديا بفعل ذلك"، وتابع أن موسكو "تقوم بذلك عن عمد لجعل من الصعب قدر الإمكان على الأوروبيين الاستعداد لفصل الشتاء".

وذكر: "هذه حرب غاز تخوضها روسيا ضد أوروبا الموحدة، وهذا بالضبط ما يجب أن يُنظر إليه"، وتابع أن "الخطوة الأخيرة التي اتخذتها روسيا كانت جزءا من إجراءات أوسع"، و وصفها بأنها من "شكل من أشكال من الإرهاب".

وقال: "إنهم لا يهتمون بما سيحدث للناس ، وكيف سيعانون من الجوع بسبب إغلاق الموانئ أو من برد الشتاء والفقر أو من الاحتلال هذه مجرد أشكال مختلفة من الإرهاب".

يذكر أن زيلينسكي أكد، في وقت سابق الاثنين، أن أوكرانيا "مستعدة لاستئناف صادرات الحبوب من موانئها على البحر الأسود"، لكنه قال إن "ضمانات أمن المرور تقع على عاتق تركيا والأمم المتحدة".

وذكر خلال مؤتمر صحفي عقده في كييف، مع الرئيس الغواتيمالي أليخاندرو جياماتي، ردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أنه يمكن تصدير الحبوب الأوكرانية بعد قصف الروس لميناء أوديسا: "نفهم جيدا أن منطقة البحر الأسود التي أغلقها الروس ستسبب الجوع في أفريقيا والعديد من الدول الآسيوية، ولكن نحن مستعدون للتصدير، ويجب على روسيا أن تفتح البحر الأسود".

واتفقت أوكرانيا وروسيا، يوم الجمعة، على السماح باستئناف صادرات الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.

ووقع وزراء من البلدين اتفاقا بوساطة الأمم المتحدة وتركيا في إسطنبول، وبعد 24 ساعة فقط من توقيع الاتفاق، ضربت صوارويخ روسية ميناء أوديسا في جنوب أوكرانيا.

وقال زيلينسكي إن "أوكرانيا ستبدأ عملية التصدير لكي نثبت للعالم أنها ليست التي تمنع الصادرات، ولكن ينبغي على شركائنا الاهتمام بالأمن".