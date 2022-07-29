أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – التقى وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود، نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي، أليكساندر نوفاك، في العاصمة الرياض، الخميس، وفق تغريدة لوزارة الطاقة السعودبة.

وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "اجتمع سمو وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ اليوم في الرياض، مع معالي نائب رئيس مجلس الوزراء في الاتحاد الروسي ألكسندر نوفاك. وناقش الاجتماع مستجدات أعمال اللجنة السعودية – الروسية المشتركة، وبحث فرص التعاون بين البلدين في إطارها"، حسب تعبيرها.

اجتمع سمو #وزير_الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ اليوم في الرياض، مع معالي نائب رئيس مجلس الوزراء في الاتحاد الروسي ألكسندر نوفاك. وناقش الاجتماع مستجدات أعمال اللجنة السعودية – الروسية المشتركة، وبحث فرص التعاون بين البلدين في إطارها. https://t.co/EYdJxD0m4p

ولم تحدد تغريدة الوزارة المجالات التي يسعى البلدان للتعاون فيها في الفترة المقبلة.

وجاء الاجتماع بعد مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في 21 يوليو/تموز الجاري، حين ناقشا أوضاع سوق النفط مطولا وشددا على توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية التي تصب في المصلحة المشتركة لبلديهما، وفقا لبيان نشره الكرملين آنذاك.