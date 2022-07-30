الأسهم الأمريكية تغلق على أفضل شهر لها منذ 2020

(CNN)-- ارتفعت الأسهم الأمريكية، يوم الجمعة، لليوم الثالث هذا الأسبوع لتنهي الشهر على ارتفاع حيث تجاهل المستثمرون ارتفاع التضخم وانكماش الاقتصاد.

واختتمت المؤشرات الثلاثة الرئيسية أفضل شهر لها في العام، فيما سجل مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 و ناسداك أفضل شهورهما منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 6.7٪ في يوليو/ تموز، ونما مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 9.1٪ وكذلك ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 12.4٪.

وأضاف مؤشر داو 317 نقطة أو 1٪ يوم الجمعة وارتفع بنسبة 3٪ خلال الأسبوع، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.4٪ يوم الجمعة و 4.3٪ خلال الأسبوع، وزاد مؤشر ناسداك 1.9٪ يوم الجمعة و 4.7٪ للأسبوع.