ملحمة إيلون ماسك وتويتر مستمرة.. كل ما قد تود معرفته عن آخر التطورات والدعوى القضائية ضد رئيس تسلا

"ما هو تويتر؟".. تقرير لـCNN من عام 2011 يُظهر الصعود المبكر والمربك في شعبيته

(CNN)-- أعلنت كاثلين ماكورميك، القاضية في محكمة ديلاوير الأمريكية، يوم الخميس، أن جلسات المحاكمة بين إدارة موقع تويتر والملياردير إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الخاصة بالنزاع المتعلق بصفقة الاستحواذ على الموقع التي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار، ستبدأ في 17 أكتوبر/ تشرين الأول، وتستمر لمدة 5 أيام.

وأصدرت القاضية الأمر الخاص بتحديد موعد المحاكمة بعدما حكمت، في وقت سابق، لصالح تويتر بإمكانية تسريع الإجراءات وتنفيذها في أكتوبر، بعد جدل بين طرفي القضية بشأن تحديد موعد بدء المحاكمة، ما دفع تويتر للتقدم بطلب عقد الجلسات في 10 أكتوبر، فيما طلب فريق ماسك القانوني في البداية إجراء المحاكمة في عام 2023.

وفي المقابل، طالب الفريق القانوني لتويتر بضرورة تسريع المحاكمة من أجل الحد من "الضرر" الذي يلحق بأعمالها ولضمان إتمام الصفقة قبل 24 أكتوبر، وهو التاريخ الذي كان الجانبان قد اتفقا فيه من قبل على الإنتهاء من الصفقة.

وكان تويتر رفع دعوى قضائية ضد ماسك، في وقت سابق من هذا الشهر، في محاولة لإجبار الملياردير على إتمام صفقة استحواذه على الموقع بعد أن أعلن انسحابه منها.

وكان محامي ماسك زعم أن تويتر "انتهك بنودا متعددة" تخص الصفقة، مدعيا أن الشركة حجبت البيانات التي طلبها إيلون ماسك من أجل تقييم عدد حسابات الروبوتات والبريد العشوائي على الموقع.

وفي المقابل، وصف الفريق القانوني في تويتر لاحقا محاولة ماسك التراجع عن الصفقة بأنها "غير مشروعة" وأشار في الدعوى إلى أن ماسك يستخدم الروبوتات كذريعة لمحاولة للانسحاب من صفقة يشعر بالندم بشأنها.

في غضون ذلك، يواصل تويتر المضي قدما في الصفقة، حيث بعث، يوم الثلاثاء، برسالة إلى المساهمين تفيد بأنه سيعقد اجتماعا خاصا افتراضيا في 13 سبتمبر/ أيلول للتصويت على الصفقة.