بوتين وأردوغان يتفقان على دفع جزء من أموال استيراد الغاز بالروبل

بوتين يجبر الغرب على الدفع بالروبل مقابل الغاز.. ما تداعيات ذلك؟

(CNN)-- اختتم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة، محادثات ثنائية في سوتشي استمرت أكثر من 4 ساعات.

وخلال الاجتماع الثنائي، اتفق الزعيمان على أن تركيا ستبدأ دفع جزء من أموال استيراد الغاز الروسي بالروبل، وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، للصحفيين بعد الاجتماع الثنائي: "في عملية المفاوضات، اتفقا على بدء الدفع بالروبل مقابل إمدادات الغاز بشكل جزئي".

وأضاف: "نحن نتحدث عن الانتقال إلى العملات الوطنية، وفي المرحلة الأولى، سيتم دفع جزء من الإمدادات بالروبل الروسي، وهذه حقا مرحلة جديدة، وفرص جديدة، بما في ذلك لتطوير علاقاتنا النقدية والمالية".

وتابع أن بوتين وأردوغان توصلا إلى اتفاقات بشأن إنشاء الكتلة المصرفية المالية "لتمكين الشركات التجارية، والمواطنين الروس، من دفع الأموال خلال الرحلات السياحية"، كما اتفقا على التعاون ضد التنظيمات "الإرهابية" في سوريا، بحسب بيان مشترك نشره الكرملين.

وكذلك أكدا على "أهمية الحفاظ على الوحدة السياسية لسوريا وسلامة أراضيها"، وفقا للبيان.

وذكر الكرملين: "فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، شدد بوتين وأردوغان على الأهمية الأساسية للعلاقات الصادقة والصريحة والوثيقة بين روسيا وتركيا لتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي".

واتفق الرئيس الروسي ونظيره التركي على عقد الاجتماع المقبل لمجلس التعاون الروسي التركي رفيع المستوى في تركيا.