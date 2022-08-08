دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تلقت شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)، المدرجة في البورصة المصرية، عرضين للاستحواذ خلال شهر. وهي المرة الأولى خلال فترة قصيرة، وأرجع محللون ذلك إلى تدني القيمة السوقية للشركة في مقابل ما تمتلكه من إيرادات تشغيل وحصة في سوق الدهانات وأصول غير مستغلة من الأراضي، متوقعين ألا يتم البيع في ظل تدني العروض المقدمة.

وتلقت شركة باكين عرضًا في 6 يوليو/ تموز الماضي، من شركة سايباد للاستثمار الصناعي، للاستحواذ على نسبة 100% من رأس مال الشركة بسعر يتراوح ما بين 16-16.5 جنيهًا (0.83- 0.86 دولار) للسهم بنسبة زيادة تتراوح ما بين 14.1 و17.7% من سعر الإغلاق يوم تقديم العرض.

بعدها بشهر تلقت عرضًا آخر من الشركة العالمية لمواد البناء والكيماويات (سايبس) بسعر مبدئي يتراوح من 17.5-18.5 جنيهًا (0.91-0.96 دولار)، على أن تحدد الشركتين السعر النهائي بناءً على نتائج الفحص النافي للجهالة.

في البداية، قال عمرو الألفي رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن تلقي باكين عرضي شراء سببه يرجع إلى ما تتميز به الشركة من خبرات وسمعة بمجال الدهانات وحصة سوقية مرتفعة، إضافة إلى أصول غير مستغلة من الأراضي، وهو ما دفع شركات بنفس المجال للتقدم للاستحواذ على حصص بـ"باكين"، عقب إعلان الحكومة نيتها التخارج من بعض أصولها بالبورصة.

وأشار "الألفي" إلى أن انخفاض القيم السوقية للشركات المدرجة بالبورصة المصرية ينعش عروض الاستحواذ، حيث شهدت البورصة خلال النصف الأول من العام الجاري العديد من عروض الاستحواذ على عدد كبير من الشركات في قطاعات مختلفة، تم تنفيذ بعضها، وأخرى مازالت قيد التنفيذ.

في الفترة الأخيرة، تلقت شركات مدرجة بالبورصة عروض استحواذ، أبرزها عرض شركة الدار العقارية لشراء شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، الذي مازال قيد الدراسة، وموافقة أوراسكوم المالية القابضة على عرض شركة شيميرا للاستثمار لشراء شركة بلتون. إلى جانب تقدم تحالف استثماري لشراء شركة دومتي.

وتوقع "الألفي"، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، عدم قبول المساهمين الحاليين لشركة باكين العرض الأخير المقدم من شركة سايبس، موضحًا أن سعر العرض المقدم يرتفع بنسبة 10% فقط عن السعر السوقي للسهم بالبورصة، وهذه ليست نسبة جذابة لبيع الأسهم، حسب قوله.

ويتوزع هيكل مساهمي باكين بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بحصة 44.63%، وبنك مصر بحصة 10.52%، وايه أم ان للاستثمار الصناعي بحصة 7.73%، والمساهم السيد صابر السيد حميد بحصة 5.2%.

وأشار الألفي إلى أن أسعار عروض الشراء المقدمة لشركة باكين متدنية نظرًا لانخفاض أسعار الأسهم، وتراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مما يغري المستثمرين، خاصة الأجانب، لتقديم عروض شراء على الشركات المدرجة، مستشهدًا بعرض باكين الذي تصل قيمته إلى حوالي 20 مليون دولار في حين تمتلك الشركة أصولًا وتاريخًا طويلًا بمجال الدهانات.

وارتفع سعر سهم شركة البويات والصناعات الكيماوية - باكين، بنسبة 2.65% خلال جلسة الإثنين، ليغلق عند مستوى 16.630 جنيهَا (0.86 دولار).

وحول توقعه تلقي شركات بالقطاع الصناعي عروض استحواذ أخرى، رجح رئيس قسم البحوث بشركة برايم، ظهور عروض شراء أخرى على شركات صناعية مدرجة بالبورصة، وذلك على الشركات التي لديها موارد دولارية نتيجة التصدير للخارج.

من جانبه، قال إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال، إن العروض المقدمة لشراء باكين تقل كثيرًا عن القيمة العادلة لسهم الشركة (40 جنيهًا = 2.08 دولار)، كما أنها لا تعبر عما تتميز به الشركة من إيرادات التشغيل وأرض غير مستغلة تمثل قيمتها 25 جنيهًا (1.3 دولار) بسعر السهم، ما يجعل العرض غير مجزي للمساهمين للاستجابة له، موضحًا أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المملوكة للحكومة تمتلك نسبة 40% من باكين، والباقي موزع بين مساهمين من القطاع الخاص لن يوافقوا على البيع.

وتوقع "رشاد"، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن تستمر الشركات المدرجة في تلقي المزيد من العروض خلال الفترة المقبلة، خاصة التي تمتلك أصولًا في ظل تدني قيمتها السوقية.

ورغم نمو مبيعات شركة باكين خلال الفترة من يوليو/ تموز إلى مارس/ أذار 2022 إلى 663.29 مليون جنيه (34.6 مليون دولار) مقابل 639.34 مليون جنيه (33.3 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، إلا أنها تحولت لخسائر بلغت 856.16 ألف جنيه (44.7 ألف دولار) مقارنة بأرباح بقيمة 50.13 مليون جنيه (2.6 مليون دولار).