دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استخوذ الصندوق السيادي السعودي على حصص أقلية في 4 شركات مصرية حكومية بقيمة مليار و300 مليون دولار.

جاء الاستحواذ لصالح الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التابعة للصندوق السيادي السعودي، الذي أعلن تأسيس الشركة قبل أيام. وتتركز استثماراتها على المجالين الزراعي والصناعي.

وأوضح بيان لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، الأربعاء، أن الشركات التي تم الاستحواذ على نسب الأقلية فيها هي: شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.

ومن جانبها، قالت وزيرة التخطيط رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، هالة السعيد، إن "الصفقة تأتي في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية صندوق مصر السيادي في جذب المستثمرين العرب والأجانب".

واعتبرت المسؤولة المصرية أن الصفقة تعكس ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري.

يتخطى حجم الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 32 مليار دولار، وذلك بواسطة أكثر من 6800 شركة سعودية. في حين تبلغ الاستثمارات المصرية في المملكة 5 مليارات دولار لأكثر من 802 شركة مصرية، بحسب بيان للصندوق السيادي السعودي.

في يونيو/ حزيران، شهدت زيارة اولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى مصر توقيع 14 اتفاقية استثمارية مع المملكة العربية السعودية، تبلغ قيمتها 7.7 مليارات دولار.

آنذاك، قال بيان مصري سعودي أن أن المملكة تعتزم استثمار 30 مليار دولار في مصر.