دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحا أدلى به أمير مكة، الأمير خالد الفيصل، حول مشروع "ذا لاين" في المملكة العربية السعودية.

ويقول الأمير خالد الفيصل في الفيديو المتداول والذي جاء خلال زيارته معرض مشروع ذا لاين: "أنا حكون أول زبون، أبي لي بيت فيها سواء عاد شقة أو فيلا.."

وفي تغريدة منفصلة ذكرت إمارة مكة: "أمير منطقة مكة خالد الفيصل يستمع لشرح عن أهم مواصفات مدينة ذا لاين: تبنى على مساحة لا تتجاوز 34 كيلومتراً مربعاً.. عرضها 200 مترٍ فقط على امتداد 170 كيلو متر.. ارتفاعها 500 مترٍ فوق سطح البحر.. تتسع لنحو 9 ملايين نسمة".

وأضافت الإمارة: "يركز تصميم مدينة ذا لاين على مفهوم انعدام الجاذبية، حيث يتم توزيع وبناء مكوناتها على شكل طبقات عمودية مما يتيح للسكان إمكانية التحرك في الاتجاهات الثلاثة (إلى الأعلى، وإلى الأسفل، وكذلك بشكل أفقي في كل جانب)، ما يسهل عملية التنقل بين مواقع الاحتياجات اليومية".