غازبروم تعلن تعليق إمدادات الغاز إلى أوروبا لمدة 3 أيام

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(CNN)-- أعلنت شركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم"، يوم الجمعة، في بيان، أنه سيتم تعليق إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" من 31 أغسطس/ آب إلى 2 سبتمبر/ أيلول "جراء أعمال الصيانة".

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وقالت الشركة، في بيان، إن "الإغلاق الذي سيستمر 3 أيام يرجع إلى أن ضاغط الغاز الوحيد المتبقي لخط الأنابيب يحتاج إلى صيانة".

وقد تم إغلاق خط "نورد ستريم 1" لمدة 10 أيام في أواخر يوليو/ تموز "للصيانة السنوية".

وكان خط الأنابيب المهم يعمل بالفعل بأقل من 40٪ من طاقته، مما أثار مخاوف من أن روسيا تخنق عن عمد إمدادات الغاز إلى أوروبا في خضم أزمة الطاقة التي بدأت في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط.

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