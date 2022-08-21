سعر خاتم السعودية رجوة آل السيف بخطوبة ولي عهد الأردن يثير تكهنات

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نشر الأحد ، 21 اغسطس / آب 2022

وزنه قرابة كيلوغرام ومرصع بـ24 ألف ماسة.. شاهد الخاتم الأضخم في العالم

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت صور خطوبة ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والسعودية رجوة آل سيف تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.

وأثار نشطاء تكهنات حول سعر خاتم الخطوبة الذي قدمه ولي العهد الأردني لخطيبته.

وسبق وتداول نشطاء مقطع فيديو من مراسم مبرزين لقطة تظهر تأثر رجوة آل سيف خلال مراسم خطوبتها بالإضافة إلى قبلة من الأمير الحسين لرأس والده الملك عبدالله الثاني.

وجرت قراءة الفاتحة في منزل والد رجوة، بالعاصمة السعودية الرياض.

وولدت خطيبة ولي العهد الأردني في الرياض، في 28 أبريل/ نيسان 1994. وهي الشقيقة الصغرى لثلاثة أبناء، هم فيصل ونايف ودانا.

بعد إتمامها دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، انتقلت رجوة إلى الولايات المتحدة للدراسة في كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" في نيويورك.

حسب موقع "هلا أخبار" الأردني، يعود أصل عائلة آل سيف إلى قبيلة سبيع، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير بمنطقة نجد في وسط السعودية، منذ بداية عهد الملك عبدالعزيز آل سعود.