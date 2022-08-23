ماذا قال بايدن عن السعودية وروسيا بعد رفض دعوته بضخ المزيد من النفط؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس على التصريحات التي أدلى بها وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان في حوار مع شبكة "بلومبيرغ"، الاثنين، عن إمكانية خفض "أوبك بلس" لإنتاج النفط في أي وقت للتعامل مع التحديات.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان: "لقد أصبحت مجموعة أوبك بلس أكثر التزامًا ومرونة. كما أن لديها وسائل ضمن إطار آليات إعلان التعاون تُمكّنها من التعامل مع هذه التحديات وإرشاد الأسواق، وتشمل هذه الوسائل إمكانية خفض الإنتاج في أي وقت، وبطرقٍ مختلفة، وهو ما أثبتتهُ مجموعة أوبك بلس مرارًا وبوضوح خلال عامي 2020 و2021".

وردا على سؤال عن تصريح وزير الطاقة السعودي، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، في مؤتمر صحفي: "نحن لسنا عضوًا في أوبك، ولسنا عضوًا في أوبك بلس، ولكن بالطبع لدينا علاقات وثيقة مع العديد من أعضاء أوبك بلس".

وأضاف: "إننا نناقش ضمان إمدادات ثابتة من الطاقة العالمية على أساس ثنائي، وعلى أساس متعدد الأطراف مع شركائنا في جميع أنحاء العالم. ستستمر هذه المحادثات، لا سيما أننا نواجه أزمة طاقة زادت حدتها بسبب العدوان الروسي على أوكرانيا".

وتابع بالقول: "من جانبنا، فعلنا ما في وسعنا محليًا من خلال الاستفادة من احتياطي البترول الاستراتيجي الخاص بنا بوتيرة غير مسبوقة. وكذلك من خلال العمل مع الحلفاء في جميع أنحاء العالم لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال للحلفاء والشركاء في مناطق أخرى من العالم الذين قد يحتاجون إليه، خاصة مع اقتراب أشهر الشتاء. جنبًا إلى جنب مع شركائنا الأوروبيين، أطلقنا أيضًا فريق عمل يركز على الآثار طويلة المدى للطاقة... هذه المناقشات مستمرة وكذلك مناقشاتنا مع أعضاء أوبك حول هذا الموضوع".