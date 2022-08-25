دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن إطلاق أعمال البنية التحتية والمخطط العام لمشروع "رؤى المدينة“، في المنطقة الواقعة شرق المسجد النبوي في المدين المنورة.

ووفقا للتقرير الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية، إليكم أبرز مميزات المشروع:

- المشروع يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع الطاقة الاستيعابية لتيسير استضافة 30 مليون معتمر بحلول عام 2030 وسيتم تنفيذه على أعلى المعايير العالمية.

- المشروع سيقام على مساحة إجمالية تقدر بـ 1,5 مليون متر مربع.

- يستهدف إنشاء 47 ألف وحدة ضيافة بحلول عام 2030، إضافة إلى الساحات المفتوحة والمناطق الخضراء التي تيسر وصول الزوار إلى المسجد النبوي الشريف.

- سيتم تخصيص 63% كمناطق مفتوحة ومساحات خضراء من مساحة المشروع.

- يتميز بالعديد من الحلول المتكاملة للنقل وتشمل 9 محطات لحافلات الزوار، ومحطة قطار مترو، ومسار للمركبات ذاتية القيادة، ومواقف سيارات تحت الأرض، وذلك بهدف تسهيل تنقل الزوار إلى المسجد النبوي.