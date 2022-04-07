فيديو يظهر أسلوب تحية محمد بن سلمان لأمير المدينة المنورة يثير تفاعلا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحظة وصول ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان إلى المدينة المنورة والطريقة التي حيا فيها أمير المدينة، الأمير فيصل بن سلمان.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول والذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية على صفحتها بتويتر، قيام ولي العهد السعودي بتقبيل كتف الأمير فيصل والأمر الذي أبرزه نشطاء لافتين إلى "التواضع" والعلاقة بين أفراد أسرة آل سعود الحاكمة بالمملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صباح اليوم، إلى المدينة المنورة وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة".

وتابعت الوكالة: "وصل بمعية سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ومعالي عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، ومعالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وأصحاب المعالي الوزراء".

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