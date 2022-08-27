ماكرون يعلق على زيادة الجزائر لصادرات الغاز إلى أوروبا

بوتين يجبر الغرب على الدفع بالروبل مقابل الغاز.. ما تداعيات ذلك؟

(CNN)-- قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الجمعة، إنه على الرغم من أن فرنسا لا تعتمد على الغاز الجزائري، فإن شراكات الجزائر، على سبيل المثال مع إيطاليا، "مفيدة في الجهد الأوروبي للتخلص من الاعتماد على الغاز الروسي".

وأضاف ماكرون، للصحفيين في اليوم الثاني من رحلته التي استمرت 3 أيام إلى الجزائر: "لسنا في منافسة مع إيطاليا" على واردات الغاز الجزائري.

وتابع: "فرنسا، كما تعلمون، لا تعتمد كثيرا على الغاز، بالنسبة لنا، يمثل حوالي 20٪ من الطاقة لذا فهو قليل جدا".

وقال ماكرون: "كل شيء سيسير على ما يرام هذا الشتاء في فرنسا"، وأكد أن "التضامن الأوروبي ضروري"، مضيفا أن "بعض الدول تعتمد بدرجة أكبر على الغاز، وخاصة الغاز الروسي".

وأضاف: "أشكر الجزائر على زيادة حجم الغاز الذي تزود به إيطاليا"، وتابع الرئيس: "إنه جيد لإيطاليا، إنه جيد لأوروبا ويحسن تنويع إمدادات الغاز في أوروبا".

كما تحدث ماكرون عن الجهود المشتركة للحكومتين الفرنسية والجزائرية في "مكافحة الهجرة غير الشرعية"، وفي الوقت نفسه، الالتزام بتسهيل التأشيرات والخدمات اللوجستية للعائلات ذات الجنسية المزدوجة والفنانين والرياضيين ورجال الأعمال وغيرهم من الأشخاص "الذين يغذون علاقتنا الثنائية".