الإمارات.. الإعلان عن أسعار الوقود لشهر سبتمبر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت مؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات)، يوم الأربعاء، عن أسعار الوقود لشهر سبتمبر/ أيلول، وفقا للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الإمارات.

وقالت المؤسسة، عبر حسابها على تويتر، إن سعر اللتر من (ممتاز سوبر 98) 3.41 درهم، و سعر اللتر من (خصوصي 95) 3.30 درهم، و سعر اللتر من (ديزل) 3.87 درهم، و سعر اللتر من (إي – بلس 91E-pius ) 3.22 درهم.

وكانت أسعار الوقود لشهر أغسطس/ آب 4.3 درهم للتر من (ممتاز سوبر 98)، و سعر اللتر من (خصوصي 95) 3.92 درهم، و سعر اللتر من (ديزل) 4.14 درهم، و سعر اللتر من (إي – بلس 91E-pius ) 3.84 درهم.