5 نواح ستكلف فيها العزوبية الشخص أكثر من العلاقة

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- هناك الكثير من المزايا لكونك أعزبا، من بينها أنه يمكنك أخذ القرارات التي تريد في حياتك دون مساومة.

لكن كونك أعزب قد يكلفك نفقات ومدخرات ومزايا أكثر من كونك على علاقة بشخص يشاركك في التزامات الحياة المالية.

الاستثناء الصارخ، بالطبع، هو أن تكون شريكًا مع شخص مثقل بالديون، أو مقامرًا أو مجرد شخص غريب الأطوار.

ولكن بشكل عام، إليك 5 طرق فقط يمكن من خلالها أن تجعلك العزوبية في وضع غير مؤات ماليًا وبعض الطرق للتخفيف من حدتها.

من المحتمل أن تدفع أكثر مقابل الأساسيات

إن دفع 100% من الفاتورة للحفاظ على بيتك، والأضواء، والثلاجة معبأة، وسخان الماء الساخن في حالة جيدة سيكون أعلى من تقسيم التكلفة مع شريك.

الأمر نفسه ينطبق على دفع دفعة أولى على المنزل، وكذلك شراء الأثاث والأجهزة والأدوات المنزلية. بالإضافة إلى تقسيم هذه التكاليف، يتمتع الأزواج الذين يختارون الزواج بميزة أخرى: غالبًا ما يحصلون على مساعدة مالية عن طريق النقود والهدايا من ضيوف حفل زفافهم.

الافتقار للدعم المالي

إذا كنت أعزبًا وفقدت وظيفتك، فإنك تخسر 100٪ من دخلك المكتسب. إذا كنت تعيش مع زوج أو شريك يعمل أيضًا، فإنك تخسر جزءًا فقط من دخل أسرتك.

بمعنى آخر، لن يكون لديك أي شخص يدعمك بينما تبحث عن وظيفة أخرى أو تحاول بدء مشروعك التجاري الخاص. الأمر نفسه ينطبق على التعامل مع أي اضطراب مالي آخر في الحياة - مثل مشكلة طبية تمنعك من العمل.

هذا هو السبب في أن المخططين الماليين غالبًا ما ينصحون المعيل الوحيد بتخصيص ما يعادل ستة إلى 12 شهرًا من النفقات التي يتم توفيرها لحالات الطوارئ في حالة فقدان الوظيفة أو النفقات الكبيرة غير المتوقعة.

قد يتم تحصيل رسوم إضافية منك في رحلة جماعية

قد تكلفك المشاركة برحلة منفردا في بعض الأحيان أكثر إذا اخترت تجربة سفر جماعي. هذا لأنك قد تتعرض لرسوم تكميلية، مما يعني فعليًا أنك تدفع سعرًا أعلى لكل شخص من كل من المسافرين الآخرين الذين اشتركوا كزوجين.

إنه شعور غير عادل. غالبًا ما يفكر الناس في "لماذا أدفع أكثر لأنني أسافر بمفردي؟" قال إيف مارسو، نائب الرئيس في G Adventures، التي تقدم جولات سفر للمغامرات للمجموعات الصغيرة إن السبب في ذلك هو أن تكلفة الفرد من إجمالي الحزمة في أسعار الغرف المتفاوض عليها يكون بناءً على الإشغال المزدوج. لنفترض أن السعر المتفاوض عليه هو 200 دولار في الليلة. تفترض تكلفة الحزمة لكل فرد من الزوجين أن كل شخص سيدفع 100 دولار في الليلة مقابل الإقامة. لهذا السبب قد يتم فرض رسوم إضافية على المسافرين المنفردين لحساب التكلفة الإضافية لاستخدام غرفة بسعر غرفة لشخصين.

فوائد الضمان الاجتماعي الخاصة بك أقل قيمة

لنفترض أنك لم تتزوج أبدًا وليس لديك أطفال أبدًا. عندما تتقاعد، بافتراض أنك مؤهل، ستتلقى مزايا الضمان الاجتماعي بناءً على أرباحك طوال حياتك. عندما تموت، ستتوقف تلك الفوائد.

لكن مزايا الضمان الاجتماعي لزملائك المتزوجين أو المطلقين ستكون أكثر قيمة بشكل فعال لأن أفراد الأسرة الآخرين - أي أزواجهم وأزواجهم السابقين (الذين كانوا متزوجين لمدة عشر سنوات على الأقل) وفي بعض الحالات، قد يكون الأطفال يحق لهم الحصول على دفعة إضافية محسوبة كجزء من مزاياهم، ليس فقط أثناء حياتهم ولكن بعد وفاتهم.

من المرجح أن ينقصك المال للتقاعد

عند التقاعد، تعاني النساء غير المتزوجات، بما في ذلك المطلقات والأرامل، من نقص في مدخرات التقاعد أكبر بثلاث مرات من نظرائهن المتزوجات، وفقًا لمعهد أبحاث استحقاقات الموظفين.

النقص هو مقياس لمقدار الأموال التي يحتاجها الشخص لتغطية النفقات الأساسية مثل السكن والطعام والنقل والملابس والرعاية الصحية.

هناك العديد من الأسباب لهذا النقص - بما في ذلك انخفاض إجمالي الدخل الوظيفي.