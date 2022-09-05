أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قررت مجموعة "أوبك بلس" بعد اجتماع لأعضائها عبر "الفيديوكونفرانس"، الاثنين، خفض إنتاج النفط بمعدل 100 ألف برميل يوميا، في شهر أكتوبر/تشرين الأول، وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي قد يضر بالطلب على النفط.

وكانت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والدول المنتجة للنفط الحليفة، بما في ذلك روسيا، الذي يشكلون مجموعة "أوبك بلس"، قد وافقت قبل شهر على زيادة طفيفة في الإنتاج في سبتمبر/ أيلول بمعدل 100 ألف برميل، بعد تعرضها لضغوط شديدة من الولايات المتحدة وغيرها من كبار مستهلكي النفط لزيادة الإنتاج في ظل ارتفاع الأسعار.

في غضون ذلك، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، في بيان، أن إدارة الرئيس جو بايدن ما زالت ملتزمة بالعمل على تعزيز إمدادات الطاقة وخفض أسعار الوقود.

وقالت جان بيير: "لقد أوضح الرئيس أن إمدادات الطاقة يجب أن تلبي الطلب لدعم النمو الاقتصادي وخفض الأسعار للمستهلكين الأمريكيين والمستهلكين في جميع أنحاء العالم"، مشيرة إلى الإجراءات التي اتخذتها إدارة بايدن خلال الأشهر الأخيرة لخفض الأسعار.