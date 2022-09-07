ما الذي يمكن توقعه من أبل في حدث اطلاق أيفون 14؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- من المتوقع أن تطلق شركة أبل تشكيلة آيفون 14 الخاصة بها في الحدث الرئيسي السنوي للشركة اليوم الأربعاء.

سيقام هذا الحدث الذي رُوّج له تحت شعار "far out" في المقر الرئيسي لشركة أبل في كوبرتينو، كاليفورنيا، وسيتم بثه مباشرةً على موقع الويب الخاص بالشركة وقنوات التواصل الاجتماعي.

يبرز في الدعوة هذا العام إضاءة السماء بكوكبة من النجوم التي تشكل شعار أبل، مما دفع البعض إلى التكهن بأنه ستكون هناك ترقيات رئيسية للكاميرا على أجهزة أيفون للسماح بالتصوير الليلي أو البعيد. ولكن بأسلوب أبل النموذجي، لم تعط عملاق التكنولوجيا الكثير من التفاصيل كي تزيد من الإثارة وتحث العملاء على ضبط الوقت في اليوم الكبير.

سيبدأ الحدث عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية يوم الأربعاء. فيما يلي نظرة على ما يمكن توقعه من الرئيس التنفيذي تيم كوك وفريقه.

نجم العرض

كما فعلت كل عام منذ حوالي عقد من الزمان، من المتوقع على نطاق واسع أن تكشف شركة أبل النقاب عن أحدث هاتف أيفون. يشاع أن الشركة ستظهر لأول مرة هاتفًا بحجم 6.7 بوصة وليس من طراز برو، مما يعني أنه سيكون بحجم شاشة أكبر، ولكن ليس بسعر أعلى. تشير الشائعات أيضًا إلى أن شركة أبل قد تتخلى عن هاتف أيفون صغير الحجم والأرخص في التشكيلة 14 حتى لا تتنافس مع مبيعات أيفون SE. كما تشير التوقعات إلى أن أحدث طراز من برو أصبح أقل نحافة إلى حد ما.

يتحمس مراقبو أبل أيضًا بشأن ترقية جودة الكاميرا الرئيسية المحتملة مع أيفون 14، ربما هاتف يمكنه تصوير فيديو بدقة 8K. إذا حدث ذلك، فقد يكون من بين أكبر التغييرات في جودة كاميرا أيفون حتى الآن.

كيف ستقوم أبل بتسعير أيفون 14 سيكون بالفعل اختبارًا. لقد دخلت الظروف الاقتصادية لكل من قطاع التكنولوجيا والمستهلكين في مياه متقلبة. توقع عدد قليل من المحللين بالفعل ارتفاعات طفيفة في أسعار أحدث وأكبر طراز من هواتف أيفون. قال بن وود، كبير المحللين في شركة أبحاث السوق CCS Insight، لـCNN قبل الحدث: "أتوقع أنه من المحتمل أن تضطر أبل إلى رفع الأسعار."

يبدأ سعر أيفون 13 العادي غير المصغر في الوقت الحالي من 799 دولارًا، ويبدأ سعر أيفون 13 برو من 999 دولارًا، ويبدأ سعر أيفون 13 برو ماكس من 1099 دولارًا. يتوقع بعض المحللين ارتفاعًا في الأسعار بمقدار 100 دولار على الأقل في طرازي برو وبرو ماكس. ولكن نظرًا للإجهاد الذي يواجهه المستهلكون، فإنه يعتقد أن شركة أبل ستفعل أيضًا "كل ما في وسعها لجعل ذلك أقل ما يمكن."

على الرغم من ارتفاع التضخم والرياح الاقتصادية المعاكسة الأخرى، قال كوك في أحدث مكالمة أرباح للشركة أنه لا يوجد "دليل واضح" على تأثير الاقتصاد الكلي على مبيعات أيفون حتى الآن. هذا لا يعني أن عملاق التكنولوجيا محصن ضد تدهور المناخ الاقتصادي. لقد سجلت الشركة تراجعًا في الأرباح قرابة 11٪ خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، مقارنة بالفترة نفسها قبل عام. يأتي هذا الحدث أيضًا وسط مشكلات في سلسلة التوريد مرتبطة بسياسة الحد من انتشار فيروس كورونا في الصين.

ساعات أبل وتاريخ إصدار iOS 16 والمزيد

من المتوقع أن يتم الكشف عن طرازات ساعات أبل الجديدة يوم الأربعاء، بما في ذلك العروض الراقية. من المتوقع أيضًا الإعلان عن تاريخ إصدار رسمي لنظام iOS 16، وهو التحديث الأخير الذي تم الترويج له كثيرًا والذي سيتيح للمستخدمين تخصيص شاشات قفل أيفون الخاصة بهم (كما يفعل Android) ويتميز برسالة iMessage تم تجديدها.

ما لا تتوقعه

مع توقع احتلال أيفون الجديد مركز الصدارة، لا يتوقع العديد من المحللين أن تصدر أبل أجهزة أيباد أو أجهزة كمبيوتر Mac جديدة حتى أكتوبر. بالطبع، يمكن أن تكون الشائعات مخطئة دائمًا بشأن هذه الأشياء. كما أنه من غير المرجح أن تطرح شركة أبل سماعة الواقع المعزَّز التي ترددت شائعات كثيرة عنها.