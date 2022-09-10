أسوأ جفاف "في الذاكرة الحية" يهدد إمدادات زيت الزيتون في العالم

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- زرع أجداد مانويل هيريديا هالكون أشجار الزيتون في بستانه الذي تبلغ مساحته 1200 فدان في الأندلس، إسبانيا، منذ ما يقرب من قرن من الزمان.

تشتهر الأشجار بقدرتها على النمو حتى في أكثر أنواع التربة جفافاً، ولكن هذا العام، تسببت درجات الحرارة الحارقة والقصور الشديد في هطول الأمطار في خسائر فادحة.

قال هالكون لـCNN: نحن قلقون للغاية، وأضاف "لا يمكنك استبدال شجرة الزيتون بأي شجرة أو منتج آخر".

مثل العديد من مزارعي أوروبا، كافح هالكون الجفاف الشديد هذا الصيف - ويقدر أن محصول زيت الزيتون من مزرعته، سينخفض بنحو 40٪ هذا العام بسبب الظروف الجوية غير العادية.

في يوليو، حطمت درجات الحرارة الأرقام القياسية لتصل إلى 40 درجة مئوية عبر أجزاء من فرنسا، وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال. بحلول أوائل أغسطس، دفعت الحرارة الشديدة وقلة الأمطار ما يقرب من ثلثي الأراضي في الاتحاد الأوروبي إلى ظروف الجفاف، وفقًا للمرصد الأوروبي للجفاف.

تضرر منتجو زيت الزيتون بشدة. يتوقع كايل هولاند، محلل أسعار البذور الزيتية والحبوب في Mintec ، وهي شركة بيانات للسلع الأساسية، "انخفاضًا كبيرًا" يتراوح بين 33٪ و 38٪ في حصاد زيت الزيتون الإسباني الذي يبدأ في أكتوبر.

إسبانيا هي أكبر منتج لزيت الزيتون في العالم، حيث استحوذت على أكثر من خمسي الإمدادات العالمية العام الماضي، وفقًا للمجلس الدولي للزيتون. اليونان وإيطاليا والبرتغال أيضا من كبار المنتجين.

يدفع المستهلكون بالفعل المزيد مقابل زيت الزيتون. ارتفعت أسعار التجزئة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بنسبة 14٪ هذا العام حتى يوليو. لكن المنتجين والمشترين قالوا لـCNN إن الأسعار من المتوقع أن ترتفع أكثر في الأشهر المقبلة.

يعتمد إنتاج زيت الزيتون على التوقيت بشكل كبير. تبدأ الأشجار في التبرعم في شهر مارس قبل أن تفتح الأزهار في شهر مايو. ينمو الزيتون خلال أشهر الصيف قبل الحصاد في الخريف.

الأندلس، أقصى جنوب إسبانيا، توفر حوالي ثلث زيت الزيتون في العالم. لقد اعتاد على درجات حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية، ولكن ليس في شهر مايو، عندما تبدأ الأزهار في التفتح.

يتوقع هالكون بيع الزيت هذا العام بسعر 4 يورو (3.97 دولار) للكيلوغرام للمشترين، بما في ذلك المستوردين في آسيا وأمريكا. هذه زيادة بنسبة 30٪ عن العام الماضي.

تزامنت الموجة الحارة مع عام ثالث على التوالي من قلة هطول الأمطار. قال هالكون إنه لم يكن بإمكانه سوى إعطاء أشجاره حوالي نصف الكمية المعتادة من المياه في موسم النمو هذا. وأضاف أن "العام المقبل سيكون أسوأ لأن السدود ستكون فارغة تماما".

صدمة الأسعار

يبقى أن نرى مدى سوء موسم حصاد 2022. توقعت وزارة الزراعة الأمريكية الشهر الماضي انخفاضًا بنسبة 14٪ في الإنتاج العالمي، بينما تتوقع Mintec أنه قد يكون مشابهًا للخسارة البالغة 30٪ المتوقعة لإسبانيا.

بلغت أسعار المنتج المعيارية لزيت الزيتون الإسباني البكر الممتاز من الأندلس أعلى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات في نهاية أغسطس. وفي العامين الماضيين، ارتفعت بنسبة 80٪ تقريبًا - من 2.19 يورو (2.18 دولارًا أمريكيًا) للكيلوغرام الواحد في أغسطس 2020 إلى 3.93 يورو (3.90 دولارًا أمريكيًا) هذا الشهر.

ارتفعت الأسعار في أوائل عام 2021 حيث كان المشترون قلقين من أن سوء الأحوال الجوية قد يعوق العرض، بحسب بيانات مينتيك. ارتفعت مرة أخرى في أواخر فبراير بعد غزو روسيا لأوكرانيا، عندما أدى انخفاض مخيف في صادرات زيت عباد الشمس من المنطقة إلى قيام المشترين بتخزين زيت الزيتون كبديل.

منذ حزيران (يونيو)، أدت الدلائل على أن موسم الحصاد القادم سيكون سيئًا إلى ارتفاع الأسعار مرة أخرى.

حتى الآن، أدت العقود المطولة بين الموردين وتجار التجزئة إلى حماية المستهلكين من بعض أسوأ الزيادات في الأسعار. لكن هولاند قال إن المتسوقين يمكنهم توقع ارتفاع كبير في الأشهر الأربع المقبلة، عندما يجدد تجار التجزئة اتفاقيات التوريد الخاصة بهم.

التكلفة ترتفع في كل مكان

واجه منتجو زيت الزيتون الكثير من العواصف في الماضي، ولكن هذا العام، تسبب مزيج من الطقس المتطرف واختناقات سلسلة التوريد وارتفاع تكاليف الطاقة - التي أججتها الحرب في أوكرانيا - في ضغوط غير مسبوقة.

قال هالكون إن تكلفة الكهرباء اللازمة لضخ المياه لأشجاره تضاعفت، في حين أن قواريره الزجاجية أغلى بنسبة 40٪. لكنه أشار إلى أن الأزمة تولد الفرص. أدى ارتفاع أسعار زيوت البذور، بما في ذلك زيت عباد الشمس، إلى جعل زيت الزيتون أكثر قدرة على المنافسة.

وقال: "إذا كان سعر زيت الزيتون قبل عام ضعف السعر، أو حتى ثلاث مرات أغلى من بعض [البدائل] ، فربما نكون اليوم أغلى بنسبة 20٪ ، 30٪ فقط من زيوت البذور".