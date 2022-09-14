صندوق النقد يوجه رسالة إلى الصين وكبار الدائنين بشأن "منع انفجار" الديون

(CNN)-- قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، يوم الثلاثاء، إن على الصين وكبار الدائنين الآخرين منع مشاكل الديون من "الانفجار".

وأضافت جورجيفا، خلال حدث استضافه مركز التنمية العالمية: "رسالتي إلى كبار الدائنين، للصين، إلى القطاع الخاص، كلما زادت حصتك، زادت مسؤوليتك وزادت اهتماماتك، ومن مصلحتك بصفتك من الدائنين منع انفجار المشكلة ".

ويقول البنك الدولي إن الصين من أكبر الدائنين في العالم للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

ويُظهر تقرير صادر عن المنظمة في عام 2021 أن ديون البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل مجتمعة للصين قد زادت إلى 170 مليار دولار بحلول نهاية عام 2020، على الرغم من أن أرقام الإقراض الإجمالية للصين تظل خارج الميزانية العمومية الرسمية للحكومة.

ودافعت الحكومة الصينية عن افتقارها للشفافية، قائلة إنها "ممارسة شائعة"، وأضافت أن "ليس عليها أي التزام بالكشف عن معلومات قروضها".