السيسي يلتقي رجال أعمال قطريين في الدوحة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— التقى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، ممثلين عن رابطة رجال الأعمال القطريين وذلك في مقر إقامته بالعاصمة القطرية، الدوحة.

جاء ذلك وفقا لما نشره المتحدث باسم الرئاسة المصرية على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك".

ونقلت "بوابة الأهرام" بتقرير أن الرئيس المصري أكد "حرص مصر خلال الفترة القادمة على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات القطرية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين، وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة".

وذكرت "الأهرام" نقلا عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن اللقاء جرى بمشاركة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري، والشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة، وبحضور سامح شكري وزير الخارجية المصري، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.