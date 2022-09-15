بوتين يعلن عن مكافآت مالية و10 آلاف روبل شهريًا للأوكرانيين الوافدين إلى روسيا بعد الحرب

ماذا وراء إحراق روسيا لكميات ضخمة من الغاز يوميًا على حدودها؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- سيجتمع الزعيم الصيني شي جين بينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين وجهًا لوجه هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ أن أرسلت موسكو قواتها إلى أوكرانيا.

كان الرئيسان قد أعلنا عندما التقيا آخر مرة في فبراير في بكين خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية أن صداقتهما "لا حدود لها"، سعت روسيا منذ ذلك الحين إلى توثيق علاقاتها مع الصين حين ردت أوروبا والولايات المتحدة على الغزو بموجة بعد موجة من العقوبات.

تجنبت بكين بعناية انتهاك العقوبات الغربية أو تقديم دعم عسكري مباشر لموسكو. يقول الخبراء إن هذا التوازن هو علامة على أن شي لن يضحي بمصالح الصين الاقتصادية لإنقاذ بوتين، الذي وصل إلى قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان هذا الأسبوع مع انسحاب جيشه من مساحات شاسعة من الأراضي الأوكرانية.

لكن العلاقة التجارية مزدهرة بطريقة غير متوازنة، حيث تسعى روسيا بشدة إلى خلق أسواق جديدة والصين -اقتصاد بحجم عشرة أضعاف- تتدافع للحصول على سلع رخيصة.

وصلت التجارة في السلع الثنائية إلى مستويات قياسية مع اقتناص الصين للنفط والفحم لمعالجة أزمة الطاقة. في الوقت نفسه، أصبحت روسيا سوقًا رئيسيًا للعملة الصينية، وتندفع الشركات الصينية لملء الفراغ الذي خلفه مغادرة العلامات التجارية الغربية.

تجارة قياسية

ارتفع إنفاق الصين على السلع الروسية في أغسطس بنسبة 60٪ عن العام الماضي، بحيث وصل وفقًا لإحصاءات الجمارك الصينية إلى 11.2 مليار دولار، متجاوزًا مكاسب يوليو البالغة 49٪.

وفي غضون ذلك، قفزت شحناتها إلى روسيا في أغسطس بنسبة 26٪ إلى 8 مليارات دولار، متسارعة أيضًا عن الشهر السابق.

ارتفع إجمالي تجارة السلع بين الصين وروسيا في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام بنسبة 31٪ إلى 117.2 مليار دولار، وهو ما يمثل 80٪ من إجمالي العام الماضي والذي سجل رقمًا قياسيًا بلغ 147 مليار دولار.

قال كيث كراش، وكيل وزارة الخارجية السابق للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة في الولايات المتحدة: "إن روسيا بحاجة إلى الصين أكثر مما تحتاجها الصين."

وأضاف: " يفقد بوتين أصدقاءه بسرعة مع استمرار الحرب في أوكرانيا ويزداد اعتماده بشكل متزايد على الصين، التي يبلغ حجم اقتصادها عشرة أضعاف اقتصاد روسيا."

بالنسبة للصين، تمثل روسيا الآن 2.8٪ من إجمالي حجم تجارتها، وهو أعلى قليلاً من حصة 2.5٪ في نهاية العام الماضي. لدى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حصص أكبر بكثير.

كانت الصين بالفعل أكبر شريك تجاري منفرد لروسيا قبل الحرب، وكانت تمثل 16٪ من إجمالي تجارتها الخارجية.

لكن ثاني أكبر اقتصاد في العالم اكتسب أهمية أكبر بكثير بالنسبة لروسيا التي غرقت في ركود بسبب العقوبات الغربية.

توقف البنك المركزي الروسي عن نشر بيانات تجارية مفصلة عندما بدأت الحرب في أوكرانيا. ولكن قام مركز Bruegel الأوروبي بتحليل إحصاءات من أكبر 34 شريكًا تجاريًا لروسيا مؤخرًا، وقدّر أن الصين شكلت ما يقرب من 24٪ من صادرات روسيا في يونيو.

وفقًا لأحدث بيانات الجمارك الصينية، حلت روسيا محل السعودية في مايو كأكبر مورد للنفط للصين، وقد احتفظت موسكو بهذا المركز الأول لمدة ثلاثة أشهر متتالية حتى يوليو.

كما سجلت واردات الصين من الفحم من روسيا أعلى مستوى لها في خمس سنوات عند 7.42 مليون طن متري في يوليو.

اليوان أصبح الدولار الجديد في روسيا؟

أدت الحرب الأوكرانية إلى ارتفاع الطلب على اليوان الصيني في روسيا، حيث أدت العقوبات الغربية إلى عزل موسكو إلى حد كبير عن النظام المالي العالمي وقيّد وصولها إلى الدولار واليورو.

بلغت تجارة اليوان في بورصة موسكو 20٪ من إجمالي أحجام التداول للعملات الرئيسية في يوليو، بارتفاع من 0.5٪ في يناير، وفقًا لما ذكرته وسيلة الإعلام الروسية كوميرسانت.

كما سجلت أحجام التداول اليومية في سعر صرف اليوان والروبل رقمًا قياسيًا جديدًا الشهر الماضي، متجاوزة تجارة الروبل مقابل الدولار لأول مرة في التاريخ، وفقًا لوسيلة الإعلام الروسية التي تديرها الحكومة RT.

وفقًا للإحصاءات التي نشرتها SWIFT، نظام المراسلة الذي تستخدمه المؤسسات المالية عالميًا لمعالجة المدفوعات الدولية، كانت روسيا ثالث أكبر سوق في العالم للمدفوعات باليوان خارج البر الرئيسي للصين في يوليو، بعد هونج كونج والمملكة المتحدة. لم تظهر الدولة حتى على قائمة SWIFT لأفضل 15 سوقًا لليوان في فبراير.

كما تتجه الشركات والبنوك الروسية بشكل متزايد إلى اليوان من أجل المدفوعات الدولية. بالنسبة لبكين، يعد ذلك بمثابة دفعة لطموحاتها في جعل اليوان عملة عالمية.

الشركات الصينية تملأ الفراغ

تملأ الشركات الصينية الفراغ بعد مغادرة العلامات التجارية الغربية لروسيا.

استحوذت الهواتف الذكية الصينية على ثلثي مجموع المبيعات الجديدة في روسيا بين أبريل ويونيو، حسبما ذكرت وكالة رويترز، نقلاً عن شركة إم فيديو إلدورادو الرائدة في مجال الإلكترونيات في روسيا.

كانت Xiaomi صانع الهواتف الذكية الأكثر مبيعًا في روسيا في يوليو، حيث استحوذت على 42٪ من السوق. وكانت شركة سامسونغ، التي اعتبرت في يوم من الأيام رائدة في السوق، تمتلك 8.5٪ فقط من السوق في يوليو، أما نسبة آبل فقد كانت 7٪. كانت الشركتان تمثلان ما يقرب من نصف السوق الروسية قبل غزو أوكرانيا، لكنهما علقتا مبيعات المنتجات الجديدة في البلاد بعد بدء الحرب.

كذلك غمرت السيارات الصينية روسيا. فقد شكلت سيارات الركاب من قبل الشركات المصنعة الصينية ما يقرب من 26 ٪ من السوق الروسية في أغسطس، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، وفقًا لوكالة التحليلات الروسية أوتوستات، وذلك مقارنة بـ 9.5٪ فقط في الربع الأول.

حدود في شراكة "بلا حدود"

قال المحللون بأن هناك حدود كبيرة في الشراكة الصينية الروسية. فقد أشار توماس من مجموعة أوراسيا إلى إن الصين لا تقدم دعمًا عسكريًا أو تجاريًا أو تقنيًا من شأنه أن "يخاطر بفرض عقوبات أمريكية كبيرة عليها".

رفضت الصين حتى الآن "بثبات" انتهاك العقوبات الدولية ضد روسيا خوفًا من رد الفعل الأمريكي العنيف، مما أجبر موسكو على طلب الدعم العسكري من كوريا الشمالية، وفقًا لما قاله كريج سينجلتون، كبير الزملاء الصينيين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومقرها واشنطن.

علاوة على ذلك، سيؤدي التباطؤ الاقتصادي السريع في الصين هذا العام إلى زيادة تقييد رغبة شي في مساعدة بوتين. لن يرغب الرئيس الصيني في المخاطرة بأي شيء يزيد من زعزعة استقرار الاقتصاد قبل أسابيع فقط من استعداده لتأمين فترة ولاية ثالثة تاريخية في مؤتمر الحزب الشيوعي.

ما يخبئه المستقبل

قال محللون إن العلاقات المستقبلية ستظل على الأرجح متوترة، وأن الصين سترغب في إبقاء خياراتها مفتوحة.

وأشار كراش إلى أنه: "كان هناك دائمًا عدم ثقة بين النظامين اللذين تعامل كل منهما مع الآخر على أنهما متنافسان."

قالت سوزان ثورنتون، الزميلة والمحاضرة الزائرة في كلية الحقوق بجامعة ييل، إن الشراكة الحالية بين الصين وروسيا هي في الأساس شراكة "دفاعية"، تعززها وجهة النظر المشتركة لبكين وموسكو بأن الناتو والولايات المتحدة يشكلان "تهديدًا ملموسًا للأمن القومي".

وأضافت أن "الحرب الروسية في أوكرانيا ليست في مصلحة الصين، لكن بالنظر إلى العداء الغربي، فإن الصين لن تعارض روسيا."