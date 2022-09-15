"تيك توك" لن تلتزم بوقف تدفق البيانات الأمريكية إلى الصين

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- رفضت شركة "تيك توك" مجددًا أمام المشرعين الأمريكيين يوم الأربعاء الالتزام بأن تطبيق الفيديو القصير سيقطع تدفق بيانات المستخدم الأمريكي إلى الصين، ووعدت بدلاً من ذلك بأن نتيجة مفاوضاتها مع الحكومة الأمريكية "سترضي جميع مخاوف الأمن القومي".

في شهادتها أمام لجنة الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ، تجادلت فانيسا باباس، كبيرة مسؤولي العمليات في تيك توك، مع السناتور روب بورتمان حول تفاصيل هيكل شركة تيك توك قبل مواجهتها -مرتين- بطلب محدد.

سأل بورتمان: "هل ستلتزم تيك توك بقطع تدفق جميع البيانات إلى الصين، أو إلى موظفي تيك توك في الصين، أو موظفي "بايت دانس"، أو أي طرف آخر في الصين قد يكون لديه القدرة على الوصول إلى المعلومات الخاصة بالمستخدمين الأمريكيين؟"

يعكس السؤال مخاوف الحزبين في واشنطن بشأن احتمال أن تجد بيانات المستخدم الأمريكية طريقها إلى الحكومة الصينية وتستخدم لتقويض المصالح الأمريكية، وذلك بفضل قانون الأمن القومي في ذلك البلد الذي يجبر الشركات الموجودة هناك على التعاون مع طلبات البيانات. أعرب المسؤولون الأمريكيون عن مخاوفهم من أن الصين قد تستخدم المعلومات الشخصية للأمريكيين لتحديد عملاء محتملين مفيدين أو أهداف استخباراتية، أو للقيام بحملات تضليل مستقبلية.

قالت باباس بأن تيك توك لا تعمل في الصين، رغم أن لديها مكتبًا هناك. فهي مملوكة لشركة بايت دانس، مؤسسها صيني ولديها مكاتب في الصين.

تجددت مخاوف الولايات المتحدة بشأن تيك توك بعد تقرير لـBuzzFeed في يونيو، مبني على تسجيل صوتي مسرب لاجتماع، قال بأن موظفي "بايت دانس" قد وصلوا إلى بيانات المستخدم الأمريكي في مناسبات متعددة. وفي رسالة لاحقة إلى المشرعين، أقرت تيك توك بقدرة الأفراد المقيمين في الصين على الوصول إلى بيانات المستخدم الأمريكية، ولكنها سلطت الضوء على ضوابط الأمن السيبراني التي "يشرف عليها فريقنا الأمني في الولايات المتحدة".

أكدت باباس في جلسة الاستماع يوم الأربعاء أن الشركة قالت، في المحضر، إن موظفيها الصينيين لديهم حق الوصول إلى بيانات المستخدم الأمريكية. وكررت أيضًا أن تيك توك قالت بأنها "لن تقدم تحت أي ظرف من الظروف تلك البيانات إلى الصين"، ونفت أن تكون تيك توك متأثرة بأي شكل من الأشكال بالصين. ومع ذلك، فقد تجنبت قول ما إذا كانت بايت دانس ستتحفظ ببيانات المستخدم الأمريكية عن الحكومة الصينية أو ما إذا كانت قد تتأثر بالصين.

يذكر مقال BuzzFeed أن "مهندسًا مقيمًا في بكين على أنه" مدير رئيسي "لديه" إمكانية الوصول إلى كل شيء، ولكنه لم يشر ما إذا كان هذا المهندس يعمل في "بايت دانس" أو تيك توك.

قالت باباس: "نأخذ هذا الأمر مرة أخرى على محمل الجد بشكل لا يصدق من حيث دعم الثقة مع المواطنين الأمريكيين وضمان سلامة بيانات المستخدم الأمريكية. فيما يتعلق بالوصول والضوابط، سنذهب إلى أبعد الحدود في جهودنا ضمن المبادرة مع شريكنا أوراكل، وأيضًا لإرضاء حكومة الولايات المتحدة من خلال عملنا مع لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة.

ثم ضغط بورتمان على باباس مرة أخرى للالتزام "بقطع جميع تدفقات البيانات والبيانات الوصفية إلى الصين"، ولكن باباس تعهدت ببساطة بأن "اتفاقنا النهائي مع حكومة الولايات المتحدة سوف يرضي جميع مخاوف الأمن القومي."

في وقت لاحق، شهدت باباس أمام السناتور الجمهوري عن ولاية ميسوري، جوش هاولي، أن محتويات مقالة BuzzFeed بالكامل كانت خاطئة.

قالت تيك توك سابقًا إنها نقلت بيانات المستخدم الأمريكية إلى مراكز الخدمة التي تديرها أوراكل، من المراكز التي تسيطر عليها تيك توك في فرجينيا وسنغافورة، وأنها ستحذف في النهاية النسخ الاحتياطية لبيانات المستخدم الأمريكية من تلك المراكز. كما أنها تجري محادثات مع CFIUS، هيئة حكومية أمريكية تتألف من وكالات متعددة ذات اختصاص للأمن القومي، حول معالجتها المستقبلية للبيانات الأمريكية.