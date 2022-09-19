اجتماع تاريخي منتظر.. هل هناك ارتفاع كبير آخر في أسعار الفائدة قادم؟

ما معنى معدلات الفائدة السالبة؟ وكيف يمكن أن تؤثر على حياتنا؟

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سوف يكون الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أحد الاجتماعات التاريخية. سيقوم الاحتياطي الفيدرالي إما برفع أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة واحدة للمرة الثالثة على التوالي، إلى 3٪، أو سيرفعها بمقدار نقطة مئوية واحدة كاملة غير مسبوقة إلى 3.25٪.

ولكن ما سوف يحدث بعد ذلك يعتمد على التخمين الشخصي.

تنقسم وول ستريت حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيواصل رفع أسعار الفائدة بقوة في نوفمبر، أو إذا كانت ضغوط التضخم ستهدأ بما يكفي للسماح للبنك المركزي بإبطاء وتيرة ذلك قليلاً.

على هذا النحو، فإن توقعات الخبراء لسعر الفائدة قصيرة الأجل لبنك الاحتياطي الفيدرالي بعد اجتماع نوفمبر تتراوح من 3.5٪ إلى 4٪. ولكن التوقعات أكثر ضبابية لشهر ديسمبر بحيث يتوقع الاقتصاديون أن تكون المعدلات منخفضة مثل 3.75٪ أو مرتفعة بحيث تصل إلى 4.5٪.

المشكلة الكبيرة التي تواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي: لا يزال الاقتصاد يبدو وكأنه يسير على ما يرام قليلاً. التضخم بلا شك مشكلة كبيرة، ولكن سوق العمل قوي، ولا يزال المستهلكون ينفقون بمعدلات صحية، وأسعار المساكن لا تزال مرتفعة على الرغم من حدوث ارتفاع كبير في معدلات الرهن العقاري.

قال تيموثي تشاب، كبير مسؤولي الاستثمار في Girard في تقرير: "من المرجح أن تشجع هذه البيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي على الاستمرار في تجاوز الحد الأقصى، ولكنها قد تزيد أيضًا من احتمالات ارتكابهم لخطأ في تلك السياسة عاجلاً أم آجلاً من خلال تشديد الشروط المالية بدرجة كبيرة جدًا لمحاربة التضخم."

بعبارة أخرى، قد تؤدي زيادة أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في النهاية إلى تهدئة الاقتصاد أكثر مما يرغب البنك المركزي.

وقال تشاب: "قد يؤدي رفع أسعار الفائدة لمرات عديدة إلى "إرسال الاقتصاد لركود معتدل". لكنه لا يتوقع انهيارًا اقتصاديًا كبيرًا مثل عام 2008. ومن المرجح أن يؤدي إلى "ركود اقتصادي مشابه لما حدث عام 2001.

مزيد من الألم للأسهم؟

حتى لو تجنّب الاقتصاد انكماشًا كبيرًا، فهناك مخاوف متزايدة من أن سوق الأسهم -الذي شهد عامًا كئيبًا- قد يكون في طريقه لمزيد من الألم لفترة طويلة.

لا يملك المستثمرون أدنى فكرة عما سوف تصل إليه المعدلات بحلول منتصف العام المقبل، بحيث تتراوح التوقعات لشهر يوليو 2023 من 3.25 إلى 5٪ عند ذروتها. علاوة على ذلك، من المرجح أن تقوم البنوك المركزية الأخرى، وخاصة البنك المركزي الأوروبي، بتكثيف وتيرة وحجم زيادات أسعار الفائدة أيضًا، وقد يؤدي ذلك إلى مزيد من التقلبات في السوق.

قال لويجي سبيرانزا، كبير الاقتصاديين والرئيس العالمي لبنك BNP Paribas Markets 360، في تقرير: "لا يزال يتعيّن على البنوك المركزية الكبرى القيام بعمل ما بشأن التضخم، بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي."

أضاف سبيرانزا أن الركود في أوروبا "أمر لا مفر منه". وعلى الرغم من أنه قد لا يكون "عميقًا"، إلا أنه يعتقد أنه سيكون "طويلًا". أما بالنسبة للولايات المتحدة، فقال إن "التوقعات الكلية تبدو أقل سلبية مما هي عليه في أوروبا ولكن هناك حاجة إلى سياسة تقييدية ونمو أقل من الاتجاه لترويض التضخم."

كل ذلك كان بمثابة إيقاظ فظ للمستثمرين، الذين كانوا يأملون في أن يتمكن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم من القيام بأمور أخرى. لن يستطيع بنك الاحتياطي الفيدرالي إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة في أي وقت قريبًا ما لم تبدأ وتيرة الزيادات في أسعار المستهلك بالتهدئة بسرعة أكبر وبشكل كبير في الأشهر المقبلة. كما أصبح من المستبعد أن يكون لدى الاحتياطي الفيدرالي القدرة على التوقف مؤقتًا في عام 2023 والبدء في الإشارة إلى تخفيضات أسعار الفائدة في نهاية المطاف.

يعتمد مجلس الاحتياطي الفيدرالي على البيانات كما يقول باول. ويبدو حتى الآن أن جميع البيانات تشير إلى المزيد من الارتفاعات وأن الأسعار ستبقى أعلى لفترة أطول.