فوز تشريعي للديمقراطيين.. كل ما قد تود معرفته عن "قانون خفض التضخم" الذي مرره مجلس الشيوخ

(CNN)-- حذّرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، يوم الأربعاء، من أنه سيكون هناك "أناس في الشارع" على مستوى العالم ما لم يتم اتخاذ خطوات لحماية الفئات الأكثر ضعفاً من التضخم.

وقالت جورجيفا، المدير الإداري لصندوق النقد الدولي، لمذيعة شبكة CNN كريستيان أمانبور: "من المهم التفكير في أن هذا التأثير المركب للأزمات المتعددة يختبر بالفعل صبر الناس وقدرتهم على الصمود. إذا لم تتخذ إجراءً لدعم الفئات الأكثر ضعفًا، فستكون هناك عواقب: الناس في الشارع".

وأضافت: "إذا لم نقم بخفض التضخم، فسيؤذي ذلك الفئات الأكثر ضعفا، لأن انفجار أسعار المواد الغذائية والطاقة لمن هم في وضع أفضل هو أمر مزعج - بالنسبة للفقراء، مأساة. لذلك نفكر في الفقراء أولاً عندما ندعو إلى مهاجمة التضخم بقوة".

واعتبرت مدير صندوق النقد الدولي أن الأحداث التي أدت إلى ارتفاع الأسعار - بشكل أساسي سلالة أوميكرون من فيروس كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا - "جعلت التضخم اليوم أكبر عدو لنا".

وقالت لـCNN: "هذا العام صعب، العام المقبل أكثر صرامة. لماذا؟ بسبب الصدمة تلو الصدمة. في غضون ثلاث سنوات قصيرة فقط: الوباء (لم ينته بعد)، والحرب، والغزو الروسي أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، والنتيجة هي أزمة تكلفة المعيشة".

عندما سئلت جورجيفا عن زيادة التأييد لمرشحي اليمين المتطرف في أمثال إيطاليا والسويد، قالت إنها "ليست مندهشة لرؤية الناس يغضبون. لقد تم حبسهم في منازلهم لشهور وشهور وشهور. إنهم يرون الأسعار تقفز بشكل كبير. وهذا هو السبب في أن مناشدتي لصانعي السياسات أن يأخذوا ذلك في اعتبارهم".

وحذرت: "إذا لم نتمكن من حماية الشعور بالبقاء والشعور بالتضامن، فهذا ما سيحدث".