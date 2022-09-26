ما سر انخفاض أسعار الذهب حاليًا وهل هذا الوقت المثالي للشراء؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قد يكون هذا الوقت المثالي لشراء الذهب. تاريخيا، كان المعدن الأصفر ينتعش عندما يكون التضخم مرتفعًا، لأنه استثمار مادي يمكن أن يكون بمثابة مخزن للقيمة. وعادة ما يكون أيضًا مفضلًا بشدة خلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي، حيث يُنظر إليه على أنه ملاذ آمن.

لكن في الواقع لم ترتفع أسعار الذهب، حيث انخفض بنسبة 20٪ تقريبًا عن ذروته الأخيرة في مارس، مما يضع الذهب على أعتاب سوق هابطة.

قال لي وارن باترسون، رئيس إستراتيجية السلع في ING: "لا يملك المستثمرون رغبة كبيرة في الاحتفاظ بالذهب في البيئة الحالية."

ارتفعت أسعار الذهب بشكل كبير في أوائل مارس مع تصاعد المخاوف بشأن عواقب الغزو الروسي لأوكرانيا. لكن منذ ذلك الحين، ظهرت ديناميكيات السوق الأخرى في المقدمة.

هل هو تأثير الاحتياطي الفيدرالي؟ كان البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة بقوة في محاولة لخفض التضخم، الذي لا يزال مرتفعًا بعناد، خاصة وأن الحرب في أوكرانيا عززت أسعار الغذاء والطاقة.

لقد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة يوم الأربعاء بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في اجتماعه الثالث على التوالي، وهي خطوة غير مسبوقة. كما أشار إلى أن الارتفاعات الكبيرة قد تكون مطروحة للنقاش في نوفمبر وديسمبر.

دفع هذا الإجراء الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى جديد له خلال عقدين من الزمن، فقد ارتفع بنسبة 16٪ مقابل سلة من العملات الرئيسية هذا العام حتى الآن، وهو ارتفاع كبير.

كانت تلك التحركات تضر بالأسهم، ولكنها تؤثر أيضًا على الذهب.

يرجع ذلك جزئيًا إلى أن معاملات السلع، بما في ذلك الذهب والمعادن النفيسة الأخرى، تتم عادةً بالدولار. تجعل العملة الأقوى شراء المستثمرين الأجانب لتلك المعادن أكثر تكلفة، وقد يقلل ذلك من الطلب، وبالتالي يؤدي إلى انخفاض الأسعار.

هناك عامل آخر يتمثل في تأثير دورة الصعود الصعبة التي يتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي على سندات الحكومة الأمريكية. لقد قفزت عائدات هذه السندات، والتي تتحرك بأسعار معاكسة، مع تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسته. كان العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات عند 3.77٪ في آخر مرة، مرتفعًا من حوالي 1.5٪ في بداية العام.

يتنافس الذهب أيضًا مع السندات الحكومية كاستثمار آمن، وعندما يتمكن المستثمرون من الحصول على عوائد أفضل على الأخيرة، فإن الأول يبدو أقل جاذبية بكثير.

عبر باترسون عن الأمر بهذه الطريقة: "إذا كنت ترفع أسعار الفائدة، فما الذي تفضل أن تمتلكه، الذهب أو أي شيء سيوفر لك عائدًا؟"

أصبح واضحًا هذا الأسبوع أن البنوك المركزية لا تخطط لتغيير مسارها في أي وقت قريب، مقدمة مهمة السيطرة على التضخم كأولوية لها.

بعد أن أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن رفع سعر الفائدة الأخير، تبعه آخرون. دفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008. كما ارتفعت أسعار الفائدة في كل من كل من السويد وإندونيسيا، وفيتنام، والنرويج، وسويسرا.

يعني ذلك أنه من غير المرجح أن يبدأ الذهب في العودة في المدى القريب للارتفاع. قال باترسون، "لكي يحدث ذلك، فإن الصورة بشأن التضخم بحاجة إلى تغيير."