بدء تداول سهم بورشه بعد طرح عام أولي بقيمة 75 مليار دولار

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بدأ تداول أسهم شركة بورشه الألمانية لصناعة السيارات في ألمانيا، بعد اكتتاب عام أولي يقدر قيمة الشركة بنحو 75 مليار دولار.

قالت شركة فولكس فاجن، الشركة الأم لبورشه، يوم الأربعاء إنها كانت تسعر الطرح العام الأولي لشركة بورشه عند 82.50 يورو للسهم، مما سيجمع ما يقرب من 9.4 مليار يورو. في الدقائق الأولى للافتتاح، تم تداول أسهم بورشه أعلى قليلاً من هذا المستوى.

وستظل الشركة المطروحة للتداول العام مملوكة بنسبة أغلبية لشركة فولكس فاجن وأحفاد فرديناند بورشه، مخترع السيارة الأصلية بيتل. دفعت شركة فولكس فاجن قدما بالاكتتاب العام الأولي لبورشه حتى مع وجود سوق أسهم متقلب واقتصاد غير مؤكد، وتتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في بورصة فرانكفورت يوم الخميس.

وقالت الشركة في بيان إن ما يقرب من نصف عائدات الاكتتاب سيتم توزيعها على المساهمين. سيتم استخدام الباقي لمساعدة شركة فولكس فاجن في بناء سيارات كهربائية.

تخطط شركة صناعة السيارات الألمانية لإنفاق أكثر من 7 مليارات دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لتعزيز البحث والتطوير والتصنيع في أمريكا الشمالية. استراتيجيتها نموذجية في صناعة السيارات، حيث تتحول إلى السيارات الكهربائية.

قالت شركة صناعة السيارات إنها تريد أن تكون ربع مبيعاتها من السيارات الكهربائية بحلول عام 2026. وقد تحدثت سابقًا عن وجود تراكم لطلبات السيارات الكهربائية في أوروبا الغربية، وتخطط للتخلص التدريجي من المركبات التي تعمل بالوقود من تشكيلة الولايات المتحدة في العقد المقبل.