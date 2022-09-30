عقوبات أمريكية على شركات لتورطها في تهريب النفط الإيراني

(CNN)-- فرضت الإدارة الأمريكية، يوم الخميس، عقوبات على 10 شركات لتورطها في التهرب من العقوبات المفروضة على النفط والبتروكيماويات الإيرانية، وتأتي العقوبات الجديدة في الوقت الذي تعثرت فيه جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني مرة أخرى.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان: "مع استمرار إيران في تسريع برنامجها النووي في انتهاك لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، سنواصل تسريع إنفاذنا للعقوبات على مبيعات النفط والبتروكيماويات الإيرانية".

وأضاف:"يجب على أي شخص يشارك في تسهيل هذه المبيعات والمعاملات غير القانونية التوقف والكف على الفور إذا كان يرغب في تجنب العقوبات الأمريكية".

وشملت العقوبات شركة جونجو للتخزين والنقل، التي تتخذ من الصين مقرا لها، والتي تدير منشأة تجارية لتخزين النفط الخام للبترول الإيراني والتي توفر قناة حيوية لتجارة البترول الإيرانية، وكذلك شركة دبليو.إس للشحن التي تدير سفينة نقلت المنتجات البترولية الإيرانية، وكذلك 8 كيانات أخرى في هونغ كونغ وإيران والهند والإمارات.