(CNN)-- تم إيقاف التداول على سهم تويتر مرتين، وارتفع بنحو 13٪ في منتصف نهار الثلاثاء، بعد تقارير تفيد بأن إيلون ماسك اقترح المضي قدمًا في صفقته لشراء الشركة بالسعر المتفق عليه في الأصل البالغ 54.20 دولارًا للسهم.

ذكرت شبكة "بلومبرغ" و "واشنطن بوست"، الثلاثاء، أن ماسك أرسل رسالة إلى تويتر يقترح فيها إتمام الصفقة كما تم التوقيع عليها في الأصل، نقلاً عن أشخاص مطلعين على المفاوضات.

لم يرد ممثلو ماسك وتويتر على الفور على طلب للتعليق.

تأتي هذه الأخبار في الوقت الذي يستعد فيه الجانبان للتوجه إلى المحاكمة في غضون أسبوعين بسبب محاولة ماسك الانسحاب من اتفاقية الاستحواذ البالغة 44 مليار دولار، ورفع تويتر دعوى قضائية ضده لإكمالها. كان من المقرر أن يطيح محامو ماسك بالرئيس التنفيذي لشركة تويتر باراغ أغراوال، الاثنين. وكان محامو تويتر يخططون لإقالة ماسك اعتبارًا من يوم الخميس.

يمكن لمثل هذه الاتفاقية أن تضع حدًا للنزاع، الذي استمر لأشهر ذهابًا وإيابًا بين ماسك وتويتر، مما تسبب في حالة من عدم اليقين الهائل للموظفين والمستثمرين ومستخدمي إحدى منصات التواصل الاجتماعي الأكثر نفوذاً في العالم.

بدأت الملحمة في أبريل/ نيسان عندما كشف ماسك أنه أصبح أكبر مساهم في تويتر. على مدى الأشهر القليلة التالية، وافق ماسك ثم تراجع عن عرض الجلوس في مجلس إدارة تويتر، وهدد بالاستيلاء على الشركة، ووقع اتفاقية لشراء الشركة، وبدأ في إثارة مخاوف بشأن الحسابات الآلية على المنصة، وحاول إنهاء الاتفاق. ورفع تويتر دعوى قضائية لإتمام الصفقة.

ومع ذلك، قال العديد من الخبراء القانونيين إن تويتر لديه حجة أقوى في اتجاهه إلى المحكمة، وأن ماسك سيواجه عبئًا كبيرًا في محاولة إثبات أن الشركة قدمت بيانات مضللة ماديًا في ملفات الأوراق المالية الخاصة بها أو في عقد الصفقة.

كانت الدعوى القضائية هي العقبة الأخيرة المتبقية في طريق إغلاق الصفقة، بعد أن صوّت مساهمو تويتر الشهر الماضي بالموافقة على الصفقة.