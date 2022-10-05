بايدن يشعر بـ"خيبة أمل" بعد قرار أوبك+ "قصير النظر" بخفض إنتاج النفط

(CNN)-- انتقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قرار أوبك + بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا، أكثر مما كان متوقعًا، حسبما قال كبار مسؤولي البيت الأبيض، الأربعاء، ووصفه بأنه "قصير النظر". وشدد بايدن على أهمية إمدادات الطاقة العالمية وسط الحرب في أوكرانيا.

وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ومدير المجلس الاقتصادي الوطني بريان ديس، في بيان عقب القرار: "مستشار الأمن القومي جيك سوليفان والمجلس الاقتصادي الوطني. يشعر الرئيس بخيبة أمل بسبب القرار قصير النظر الذي اتخذته أوبك+ لخفض حصص الإنتاج بينما يتعامل الاقتصاد العالمي مع التأثير السلبي المستمر لغزو بوتين لأوكرانيا".

وأضاف البيان أن "الحفاظ على إمدادات الطاقة العالمية أمر بالغ الأهمية، سيكون لهذا القرار التأثير الأكثر سلبية على البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​التي تعاني بالفعل من ارتفاع أسعار الطاقة".

وأشار ديس وسوليفان إلى جهود الإدارة لخفض أسعار الغاز في الأشهر التي تلت الغزو الروسي لأوكرانيا، بما في ذلك الإصدارات المستمرة من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي.

وقالا إن بايدن "يوجه وزير الطاقة لاستكشاف أي إجراءات مسؤولة إضافية لمواصلة زيادة الإنتاج المحلي في المدى القريب". بالإضافة إلى ذلك، فإن الإدارة الأمريكية "ستتشاور أيضًا مع الكونجرس بشأن أدوات وسلطات إضافية لتقليل سيطرة أوبك على أسعار الطاقة".